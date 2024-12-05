Как красиво и правильно по-украински обращаться к женщинам: вы точно этого не знали

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Обращение "женщина" нравится далеко не всем украинкам. Чаще всего — это определенная калька из российского обращения "женщина".

Обратиться к украинкам можно другими красивыми словами, в украинском языке есть гораздо лучшие обращения, которые обязательно понравятся волшебным украиночкам. "Телеграф", ссылаясь на ТСН, расскажет о них.

Обращаясь к замужней женщине следует употреблять слово "пані". А во время обращения к незамужним девушкам можно использовать благозвучные "панно", "панночко", "панянко".

Если точно не знаете, замужняя женщина или нет, то лучшим словом для обращения все же будет "пани". Во время официальных мероприятий звучат обращения "ПАні и господа". Но иногда говорят "ПанІ та панове". Как правильно ставить ударение, разъяснил учитель и языковед Александр Авраменко.

Слово "пАні" не склоняется. Поэтому "обращение "пАни" во множественном числе — нормативное".

Некоторые языковеды советуют ставить в слове "панІ" (множ.) ударение на "і". По словам Александра Авраменко, таким образом можно избежать неоднозначности.

"Действительно, когда говорят "ПАні та панове", может сложиться впечатление, будто обращаются к одной даме и всем мужчинам, а остальные женщины могут не слушать и вообще выйти из зала", — пояснил Авраменко.

Авторитетный словарь Бориса Гринченко, как отметил Авраменко, подает слово "пані" с двойным ударением — и "пАні", и "панІ".

Ранее Телеграф писал, каких трех слов нет в украинском языке.