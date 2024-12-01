Всю жизнь говорили неправильно: как на украинском красиво называть "серьги"

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинцы хоть и переходят на родной язык, но часто используют суржиковые слова в ежедневной речи. А нормативные слова иногда ошибочно считать "языковым мусором", одним из таких интересных слов являются "серьги".

"Телеграф" расскажет, как правильно употреблять эти слова. А также, какие варианты замены.

Как на украинском назвать "серьги"

Обычно украшения в виде кольца, подвески, дужки которых продеваются в мочку уха (у некоторых народов — в носовую перепонку) называют серьгами. Этим словом также обозначают и соцветия некоторых древесных растений в виде кисти из мелких цветов.

Словари как синоним к сережкам еще подают слово "сЕрги " (не "сєргі"). Это слово имеет и другие значения. обычно в виде кольца или полукольца) для подвешивания или соединения разных предметов.

Какие диалектизмы обозначают украшение

Среди диалектизмов можно найти интересные и необычные названия. В частности, такие:

ковткИ;

кУльчики;

завУшниці, заушниці;

клІпси (прикраса, що затискується на мочці вуха).

Что говорят языковеды

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко при этом отмечает : не стоит серьги называть "сірьожками". Также он отмечает: если посмотреть в словари, заметим, что в некоторых регионах нашего государства "серьги" как украшения еще называют "кульками".

Предполагают, что слово "кульчики" пришло из польского языка (kolczyki).

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