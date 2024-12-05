Як красиво та правильно українською звертатись до жінок: ви точно цього не знали

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Звертання "жіночко" подобається далеко не всім українкам. Найчастіше — це є певною калькою з російського звертання "женщина".

Звернутись до українок можна іншими гарними словами, в українській мові є набагато кращі звернення, які обов’язково сподобаються чарівним україночкам. "Телеграф", посилаючись на ТСН розповість про них.

Звертаючись до заміжньої жінки варто вживати слово "пані". А під час звернення до незаміжніх дівчат можна використовувати милозвучні "панно", "панночко", "панянко".

Якщо точно не знаєте, заміжня жінка, чи ні, то найкращим словом для звернення все ж таки буде "пані". Під час офіційних заходів лунають звертання "ПАні та панове". Та іноді кажуть "ПанІ та панове". Як правильно ставити наголос, роз'яснив вчитель та мовознавець Олександр Авраменко.

Слово "пАні" не відмінюється. Тому "звертання "пАні" у множині – нормативне".

Деякі мовознавці радять ставити у слові "панІ" (множ.) наголос на "і". За словами Олександра Авраменка, таким чином можна уникнути неоднозначності. "Справді, коли кажуть "ПАні та панове", може скластися враження, ніби звертаються до однієї пані та всіх чоловіків, а решта жінок можуть не слухати і взагалі вийти з зали", – пояснив Авраменко.

Авторитетний словник Бориса Грінченка, як зауважив Авраменко, подає слов "пані" з подвійним наголосом – і "пАні", і "панІ".

Раніше "Телеграф" писав, яких трьох слів немає в українській мові.