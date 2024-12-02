Отец-президент его помиловал: как выглядит Хантер Байден и как он связан с Украиной

В свое время сын президента США работал с украинской компанией

Хантер Байден — сын пока еще действующего президента США Джо Байдена. В свое время Хантер был осужден за незаконное хранение оружия и многочисленные налоговые нарушения. Однако 2 декабря 2024 года его отец-президент подписал указ о полном и безусловном помиловании своего сына.

"Телеграф" расскажет, как выглядит сын Джо Байдена, и как Хантер Байден связан с Украиной.

Хантер Байден. Фото: Getty Images

Хантер Байден — что о нем известно

Хантер Байден — сын пока еще действующего президента США Джо Байдена. Он родился 4 февраля 1970 года, сейчас ему 54 года. В свое время сын политика оскандалился наркозависимостью, от которой избавился несколько лет назад.

Хантер — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен, который в свое время был замешан в скандале с Украиной. Также он признал свою вину по обвинению налоговых преступлениях и за незаконное хранение оружия.

Однако теперь его отец-президент Джо Байден, который последние месяцы отсиживает свой срок в кресле главы Америки, подписал указ о помиловании сына.

Хантер и Джо Байдены. Фото: Getty Images

Хантер Байден и Украина

В мае 2014 года сын тогда еще вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров украинской компании "Бурисма Холдинг", которая принадлежала бизнесмену Николаю Злочевскому. В то время в пресс-релизе компании говорилось, что Хантер Байден будет "отвечать за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене".

Хантер Байден. Фото: Getty Images

В конце концов это привело назначение к политическому скандалу, обвинениях в коррупции и политическому давлению. А 2020 году во время предвыборной кампании кандидат Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попытался склонить его к сотрудничеству с целью очернения другого кандидата в президенты Джо Байдена. Трамп заблокировал, среди прочего, перечисление Украине в $400 млн, пока Зеленский не согласится с ним сотрудничать. По данным СМИ, Трамп требовал у Зеленского подробности расследования Генпрокуратуры Украины против Хантера Байдена и коррупционную составляющую его работы в Украине.

Хантер Байден с женой. Фото: Getty Images

Издание The Hill утверждало, что украинская Генпрокуратура под руководством прокурора Виктора Шокина выяснила, что "Бурисма" перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно, и это компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Виктора Шокина уволили. К слову, Байдена-младшего уличить в нарушении американских законов также не смогли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Хантера Байдена обвинили в получении огромных взяток. Речь идет о миллионах долларов.