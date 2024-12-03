Вы даже не догадывались: этих трех слов нет в украинском, хотя их все используют

Аббревиатура ВНЗ давно устарела

В украинском языке существует много слов, которые ошибочно считают правильными, и часто употребляют во время общения. Так, среди них — ВНЗ, двохста и природній.

Как отметила репетитор по украинскому языку и литературе, блогер Оксана Николаевна в Instagram, эти слова довольно часто появляюсь в общении на украинском, однако по факту их не существует.

Именно поэтому языковед рекомендует употреблять правильные слова, чтобы улучшать свое произношение. Она рассказала о распространенных ошибках, которые до сих пор встречаются в разных областях общения. Их лучше избегать, заменив правильные словарные эквиваленты.

"ВУЗ — такой аббревиатуры в украинском языке не существует, хотя некоторые и пытаются расшифровать его как "вищий учбовий заклад". Однако заведения в Украине учбові, а не навчальні. Выходит, что правильно — ВНЗ, но эта аббревиатура устарела. Сейчас надо говорить ЗВО — заклад вищої освіти. Неофициально можно употреблять виш, — объясняет Оксана Николаевна.

Она добавляет, что в украинском нет числителя "двохста", "п'ятиста" и тому подобное. Правильно говорить "двохсот", "трьохсот", "четирьохсот", "п'ятсот" и т.д.

А третьим словом, которого не существует в украинском, как отмечает языковед, является "природній", "зворотній".

"Правильно говорить "природний", "зворотний". То есть,"Я маю природний вигляд", "Шлях зворотний"", — объясняет Оксана Николаевна.

Напомним, в украинском нет "алого" и "лазурного". Все названия цветов имеют благозвучные соответствия, например, "изумрудный — смарагдовий".

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