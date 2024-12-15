Забудьте про Деда Мороза. Как его правильно называть на украинском

Традиционные зимние праздники – прекрасная возможность почувствовать добро и ценности

В Украине скоро будут праздновать Новый Год — праздник, который ждут все дети с нетерпением, ведь в каждый дом должен прийти Дед Мороз. Однако в европейских странах такого персонажа просто не существует

"Телеграф" расскажет, как в Украине следует называть сказочного персонажа. И почему говорить "дед мороз" это советщина.

Следует отметить, что главным зимним персонажем на Западе является Святой Николай. Даже в Америке всем известен Санта Клаус – это Saint Nikolas, что в переводе означает Святой Николай, а не Дед Мороз.

Период 30-х годов 20 века запомнился в истории как время свирепых политических репрессий в СССР и борьбы с церковью. Следовательно, любые празднования религиозных праздников были под запретом.

Только в 1935-1936 годах советские власти решили разрешить праздновать Новый год. Однако без намека на религиозных персонажей, каких-либо символов и атрибутов.

В 1935 г. появился тезис, что нужно организовывать празднование Нового года с новыми советскими традициями и новыми символами. Озвучил ее соратник Сталина Павел Постышев.

А уже в 1937 году из легкого пера пропагандистов возник культ новогоднего персонажа Деда Мороза. Так пытались устранить или по крайней мере уменьшить влияние церкви и традиций среди людей.

В мифологии Дед Мороз был повелителем зимы и в разных регионах имел разные имена. В открытых источниках можно встретить следующие названия: Трескун, Студенец, Карачун, Зимник и Мороз.

Сейчас время, когда следует возвращаться к собственным ценностям и истокам. Даже если вы не являетесь приверженцем христианства, традиционные зимние праздники являются прекрасной возможностью ощутить добро и ценности, о которых с современным темпом жизни можно забыть.

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