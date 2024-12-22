Как Сталин украл Рождество: известный историк рассказал о судьбе любимого праздника украинцев

Именно такую историю должен знать каждый украинский

В этом году Украина во второй раз отмечает Рождество Христово 25 декабря. Это возвращение стало возможным благодаря возрождению традиций, стиравшихся десятилетиями во времена советской власти.

Традиционное украинское Рождество со своими колядками, щедривками и обрядовыми праздниками стало жертвой коммунистической пропаганды, которая пыталась вытеснить религиозные и национальные элементы, заменяя их на "новые", советские.

Почему Кремль так старательно пытался уничтожить наши традиции? Как в советской пропаганде использовали детей? Как наши предки праздновали Рождество и другие праздники тайком? Почему Дед Мороз, которого "придумали в России", — это отчасти вымысел, и какое отношение к этому имеет Германия?

Об этом " Телеграф " спросил у известного историка, публициста и автора книги "Большая рождественская книга" Ярослава Грицака.

Борьба с "религиозным дурманом"

Антирождественская политика в СССР началась после Октябрьского переворота – в 1920-х годах.

"Главной нашей задачей является содействие фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков", – говорилось в декрете Совета народных комиссаров от 23 января 1918 года.

Как отмечает в разговоре с "Телеграфом" известный историк Ярослав Грицак, главной причиной преследований было не только подавление религии. Это едва ли не самый яркий пример борьбы против самих украинцев, их идентичности и будущего.

– Разделить эти явления на начальном этапе очень сложно. С приходом к власти большевиков в 1917 году их лозунгами стали упразднение всей "старой буржуазной культуры". Поэтому было запрещено не только Рождество, но даже Новый год, который в то время вообще не праздновали, – рассказывает он.

По его словам, советская пропаганда пыталась представить любые праздники, детские улыбки и подарки как "буржуазный пережиток", который необходимо сознательно уничтожить.

– В своей книге "Большая рождественская книга" я писал о том, как в 1920-х годах организовывали массовые мероприятия, направленные на дискредитацию Рождества. Например, проводились митинги, в которых участвовали даже дошкольники. Их заставляли нести плакаты с лозунгами, которые высмеивали религиозные традиции. То есть пропаганда проникала во все сферы жизни и начиналась буквально с низов, — объясняет публицист.

Советская антирелигиозная демонстрация с участием детей. Источник: Wikimedia

"Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку", — было написано на одном из плакатов, которые держали дети с детсадов.

Наиболее уязвимой части населения вбивали в голову, что именно во время зимних праздников совершается больше всего преступлений и пьянства. А уже в 1927 году выходные дни на религиозные праздники полностью отменили.

Антирождественские плакаты 1920-х годов

Как говорит Ярослав Грицак, такие массовые атаки были направлены на ослабление влияния церкви и традиционной культуры, поскольку они объединяли людей. Рождество было ядром, ключевым праздником каждой христианской веры.

— Кроме того, Рождество было очень популярным — это праздник радости, семейного уюта, тепла и общности. Во многих бедных семьях это был едва ли не единственный день в году, когда семья могла собраться вместе за праздничным столом и отведать что-то особенное. Это действительно был всенародный праздник, — считает историк.

Рождество в Харьковской области, начало XX века. Источник: Музей Голодомора

Советская власть стремилась "вырвать" этот праздник из жизни людей. То есть лишить его народного характера и заменить чем-то новым, советским. Конечно, речь идет и о разрушении национальной идентичности и исторической памяти.

"После Голодомора села перестали петь"

Документальных свидетельств о наказании тех, кто сопротивлялся в 1920-х годах, нет. Однако это гипотеза, которую мы должны подтвердить из воспоминаний людей, считает известный историк Ярослав Грицак.

— В 1920-х годах у советской власти еще не было "зубов и когтей", то есть столь развитой репрессивной системы, которая могла бы активно наказывать. Это был период относительно умеренной политики – время НЭПа (новой экономической политики), – говорит он.

То есть, власть больше занималась декларациями и идеологической борьбой. А жестких средств у них еще не было, или на тот момент еще не хотели использовать.

— Например, есть интересные воспоминания Ивана Козловского, известного украинского певца, который, кстати, был любимым певцом Сталина. Он вспоминал, как в 1920-х годах, будучи красноармейцем, вместе с другими ходил колядовать. Это происходило, в частности, в Полтаве. Также он упоминал о своей встрече с известным писателем Владимиром Короленко. То есть я думаю, что к тому времени борьба с Рождеством еще не носила тотального характера. Им не удавалось подавить это, – утверждает Ярослав Грицак.

К тому же , следует понимать, что в 1920-х годах украинские силы и культура все еще оставались сильными. Власть была слабой и фактически "висела в воздухе".

Фото справа — Рождество в Донецкой области (еще до революции)

Настоящая атака на традицию началась в 1929 году, во время коллективизации. В то время советская власть ввела масштабные репрессивные меры, которые стали частью политики строительства "новой страны". Одним из пунктов этой кампании было абсолютное уничтожение религии: закрытие и разрушение церквей, уничтожение картин в монастырях, арест священников.

— Соответственно, усилились атаки и на народные традиции. Особый пик эта борьба достигла во время Голодомора 1932–1933 годов. Многие пережившие Голодомор вспоминали, что после 1933 года села "перестали петь", а колядование постепенно исчезло, — говорит Грицак.

Ну а еще позже колядовать стало просто небезопасно. Поскольку колядование теперь было синонимом антисоветского акта.

"Поколение, забывшее Рождество"

Наверное, больше всего от антирелигиозной кампании "досталось" одной из самых известных украинских колядок "Новая радость стала".

Однако, как рассказывает историк, услышать звон колядок до 50-х годов еще можно было на Западной Украине. Это не было так радикально искоренено, и есть соответствующие свидетельства. К примеру, во Львове сразу после войны, в 1945-1946 годах, местные студенты организовали коридор для своего профессора.

– Это произошло во время занятия на Рождество. Когда профессор, специалист по латинскому языку, зашел в класс, студенты – поляки и украинцы – встали и начали петь. Колядовали сначала на латыни, потом на украинском и польском языках. А оказавшиеся во Львове студенты из Восточной Украины удивлялись, ведь они уже забыли, что такое колядование. Это был яркий пример поколенческого разрыва, – считает Грицак.

Ноты оригинальной колядки "Новая радость стала"

Как отмечает историк, с начала 1950-х годов появилось целое поколение людей, не знавших, что такое Рождество. А если и знали, то праздновали его тайком, стараясь, чтобы никто не узнал и не увидел.

"Дед Мороза придумали не совсем россияне"

Многие считают, что именно россияне придумали Деда Мороза. Однако есть документы, свидетельствующие о другом. К примеру, реклама празднования елки в украинской газете "Новая Рада" от 29 декабря 1917 года, где уже упоминался Дед Мороз.

Вырезка из газеты

Также существует детская сказка-пьеса "Дед Мороз", написанная в 1920-х годах на Волыни, которая тогда принадлежала Польше. Ее автор Николай Шугаевский не имел отношения к СССР и большевикам — наоборот, он работал в Министерстве образования УНР.

М. Шугаевский с членами любительского кружка Общества «Просвита» в Остроге.

Как говорит "Телеграфу" историк, Дед Мороз на самом деле появился в Германии.

– Он появился в середине XIX века, после поражения революции 1848 года, известной как "Весна народов". Эта революция была бунтом интеллигенции, среднего класса и либералов против монархии и объединения немецких территорий в одну нацию. После поражения революции один немецкий поэт, являвшийся ее участником, придумал образ Гер Винтера — старшего мужа, который ходит от дома к дому во время Рождества, но никто не пускает его за стол, кроме бедных людей. Гер Винтер стал символом Германии, которую "подавили", но которая должна была когда-то восстать, — делится Ярослав Грицак с "Телеграфом".

Господин Винтер – персонаж, изобретенный Морицем фон Швиндом (1847 год). Источник: Wikimedia

— Этот образ возник в Германии. Надо понимать, что большинство атрибутов зимних праздников, таких как елки и украшения, также являются немецким наследием. Поэтому вместе с этими традициями в Россию и украинские земли пришел также Дед Мороз, — объясняет Грицак.

В конце концов в 1930-х годах, по указу Сталина, советские власти официально признали его, а также Снегурочку частью новогодней традиции.

— Кстати, еще до 1930-х годов елки в СССР были запрещены. Существует версия, что Сталин разрешил празднование с елками после того, как его дочь Светлана Аллилуева увидела елку на праздновании Нового года в американском посольстве. Она спросила, почему у них нет такой традиции, и Сталин отдал приказ разрешить елки. С этого момента елки стали частью советского новогоднего празднования, — говорит Грицак.

Есть еще одна версия. В 1935 году на первой странице газеты "Правда" появилась статья Павла Постышева – одного из организаторов Голодомора и активного участника сворачивания "украинизации".

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"Давайте организуем детям к Новому году хорошую елку!" – призвал заголовок. Уже на следующий день во всех крупных городах СССР вроде бы заработали елочные базары с украшениями.

"Вместо Христа родился Ленин, вместо звезды Вифлеема — кремлевская пятиконечная"

Однако возобновление традиции сопровождалось одним "но" — только в советском исполнении!

— Начинаются новогодние празднования с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими атрибутами. И что очень важно: появляются коляды, но уже в советском стиле. Вместо традиционных колядок о рождении Христа появляются песни, где поют, что родился Ленин, а не Спаситель. Вместо Вифлеемской звезды сияет кремлевская пятиконечная красная. Вместо кованых с медом и компота на праздничных столах появились салаты и алкогольные напитки, такие как шампанское, — рассказывает Ярослав Грицак.

Вифлеемская звезда и кремлевская звезда

Как подчеркивает историк – это фальшивый фольклор.

— На самом деле, эти песни и коляды были написаны под влиянием советской власти, и это очень отвратительно, поскольку эти традиции были искажены. Формируется не традиция празднования Рождества, а традиция празднования Нового года, где Рождество отходит на второй план и приобретает новое значение — Рождество большевизма и коммунизма. Оно обозначено не рождением Христа, а рождением Ленина, утверждает публицист.

Комсомольские колядки под влиянием советской цензуры звучали примерно так:

"Добрый вечер тебе, свободный пролетарий!"

Новая радость стала, которая не бывала:

Долгожданная звезда воли в Октябре засияла.

Где царь был зажился, с господством укоренился,

Там с голышом простоя Ленин появился!".

"Добрый вечер, хозяйка,

Наша славная доярка,

Сколько звезд небо,

Да яснее та пылает,

Что на груди вашей сияет!

По надоям, героин,

Мы вам рады щедровать

Первая вы на Иршавщине.

По Украине первенство взять!"

"У нас есть шанс возродить украинские традиции Рождества"

Сегодня мы имеем возможность восстанавливать украинские традиции. Когда вспоминаем об украинском Рождестве, представляем что-то особенное: дедушки, колядки, соломенные пауки, ароматы кутьи и тепло семейного круга. Однако не все украинцы готовы вернуться к этим обычаям или, например, праздновать Рождество по новому календарю – 25 декабря. Многие до сих пор предпочитают встречать праздник 7 января.

Грицак отмечает, что Рождество — это не только день рождения Христа, но и праздник обмена подарками и сохранение традиций.

Эстетика украинского Рождества. Источник: СНИП

— Благодаря социальным сетям, культурным обменам и инициативам интеллигенции традиции Рождества в Украине обретают новую жизнь. Для нас это не просто религиозный праздник, а немаловажный элемент национальной идентичности. Если сравнивать с Россией, то именно празднование Рождества, колядки и связанные с ними обряды становятся главными маркерами различий между нашими странами, — отмечает публицист.