За православие, но против Московии: как митрополит Петр Могила реформировал украинскую церковь

Основатель Киево-Могилянской академии считал необходимым приобщение православных к достижениям европейской культуры

После того, как в конце XVI века завершился процесс легитимизации унии католической и православной церквей на востоке крупнейшего европейского государства — Речи Посполитой, перед восточной церковью на украинских землях встал вопрос выживания. Берестейская уния 1596 года стала гранью, за которой уже просматривалось поглощение православного населения (украинцев и белорусов) Польско-Литовского государства.

Уверенное продвижение Контрреформации в Западной Европе, широкие реформы, проведенные римскими папами, привели к усилению борьбы между католиками и протестантами разного толка. Насколько в этой ситуации были готовы к внутренним реформам украинские православные иерархи? Как оказалось, не совсем – шаг за шагом они уступали позиции под давлением не только Ватикана, многочисленных католических орденов (иезуитов, в первую очередь), но и королевской власти и варшавского правительства.

Киев как центр православия в Европе

Ситуация была сложной. Однако "помогли" православному клиру неуклюжие действия короля в лице фанатичного католика Сигизмунда III Ваза. Он, на фоне разгромного поражения в борьбе за шведский престол (скандинавы остались верны лютеранству и король ретировался из страны), отверг принцип свободы вероисповедания в Речи Посполитой. Но ведь этот принцип не просто исповедовали предшественники на троне, но и придерживались его, подписывая специальные "артикулы", жестко регулировавшие этот вопрос. Государство, в котором находили в XVI веке приют религиозные эмигранты, постепенно становилось все менее толерантным. И это касалось больших общин как протестантов (кальвинистов, лютеран, социниан…), так и православных.

Король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза. Художник Питер Саутман, 1867 год

И в этой ситуации Киев наконец-то возвращается в центр украинской истории и становится форпостом сопротивления православных посягательствам католиков и униатов. Этому "способствовало" давление католической власти на тогдашние центры православного образования и книгопечатания в таких городах, как Львов, Острог и Вильно (современный Вильнюс). "Ключом к превращению Киева в центр православия стало сохранение контроля православных (несмотря на Берестейскую унию) над Киево-Печерским монастырем – безусловно, самой богатой монашеской институцией в Украине и Беларуси… Из Львова и Галичины (и из волынского Острога тоже. – С. М.) перебрались не только типография, но и писатели, редакторы, печатники, создавшие новый просветительский центр под руководством и защитой Плетенецкого. В 1615 году в Киеве было основано православное братство, открывшее собственную школу, как у Львовского братства", — пишет украинско-американский историк Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності".

В межконфессиональную борьбу вступает новая сила – крепнущее казачество. Оно становится на защиту православных беженцев из Галичины и с оружием в руках противостоит униатской митрополии. В 1618 году казаки даже утопили в Киеве в Днепре напротив Выдубицкого монастыря конвертанта, деятельного противника православных — протопопа-униата Антония Грековича.

Ревностным защитником православной веры стал славный гетман Украины Петр Конашевич-Сагайдачный. Именно он во главе казацкой армии спас Речь Посполитую от поражения во время Хотинской войны 1620—1621 годов. Однако благодарности украинские казаки не дождались, как и улучшения ситуации в перманентном религиозном противостоянии. В начале 1630 года православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Иов Борецкий направил в Запорожье письма с просьбой выступить на защиту восточной церкви, так как "ляхи притесняют нашу веру" и "забирают церкви".

Битва под Хотином, в которой участвовал Петр Могила. Художник Йозеф Брандт, 1867 год

Уже в марте того же года разгорелось грандиозное восстание, которое возглавил гетман нереестровых казаков Тарас Федорович (Трясило). Это восстание, которое поддержали и украинские селяне, польской армии подавить не удалось. Варшавское правительство пошло на переговоры, но не смирилось фактически с поражением. Все предыдущие казацко-селянские восстания были подавлены с неслыханной жестокостью, как, например, в 1596 году восстание под руководством Семерия (Северина) Наливайко.

Легализация православной церкви в Речи Посполитой

30 апреля 1632 года умирает король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза. Московское царство решило в затянувшийся период "бескоролевья" вернуть утраченные во время Смуты земли – началась Смоленская война 1632—1634 годов. И снова фактически запорожские казаки спасли Речь Посполитую от поражения. Московия, изначально имевшая немалые успехи на поле боя, потерпела поражение и потеряла практически все завоевания, выплатив 200 рублей серебром.

Именно во время Смоленской войны варшавское правительство было вынуждено пойти на уступки, состоялась легализация православной церкви в государстве. В 1632 году вышло постановление сейма Польши "Пункты об успокоении граждан… религии греческой". Произошло не только возвращение прав православным, но признавалась выбранная еще в 1620 году иерархия.

Почти одновременно, в ноябре 1632 года, произошла смена на митрополичьем троне в Киеве – Исайя Копинский, сторонник перехода под власть самопровозглашенного в 1589 году патриарха Московского, был смещен с должности. Митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси стал выходец из известного молдавского боярского рода Могил – Петр Могила. Этот акт состоялся на конвокационном сейме в Варшаве в присутствии 49 православных депутатов. 14 марта 1633 года Петр Могила получил королевскую привилегию (наконец-то Владислав IV Ваза со второй попытки был избран королем). Новый монарх был более либерален в конфессиональных делах, нежели отец.

Король Речи Посполитой Владислав III Ваза. Художник Питер Пауль Рубенс, 1620-е годы

Вскоре Петр Могила получил и "сакру", то есть благословение от патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса. Также новоиспеченный митрополит получил и титул "экзарха святого апостольского Константинопольского трона" (своего рода Томос Нового времени).

Митрополит Петр Могила. Неизвестный художник XVII века

Жизнь и смерть Петра Могилы

Родился Петр (Петру) Могила 21 (31) декабря 1596 года в Сучаве (Молдова) в семье хозяина Валахии и Молдовы Симеона Могилы и княжны Семигородья (Трансильвании) Маргарет. Через десять лет отец Петра погиб в борьбе с заговорщиками (его отравили), и мать была вынуждена переехать с сыном в украинские земли Речи Посполитой, где их приняли влиятельные родственники – магнат Стефан Потоцкий, князья Самуил Корецкий и Михаил Вишневецкий. Последний был отцом Иеремии (Яремы) Вишневецкого и сыном Раины Могилянки, племянницы Симеона Могилы. Таким образом, Петр Могила был двоюродным дядей Иеремии Вишневецкого…

Герб Петра Могилы из «Требника» 1646 года. В верхней левой части герба – герб Молдовы, в левой нижней части – герб Валахии

Украинский историк Наталья Яковенко писала о том, какие надежды были у украинцев после назначения Петра Могилы на Киевскую митрополию: "После десятилетий гонений и чуть ли не подполья Киевскую митрополию возглавил человек династического рода, равный среди равных в кругу первых лиц государства. Это обстоятельство, которое трактуется как знак возвращения утраченного престижа, не могло не отозваться всплеском энтузиазма. "През тебе прагнет Русь направы", – обращаются к Могиле, приветствуя его со вступлением в сан, типографы Лаврской типографии в панегирике "Евфония веселобрмячаа" ["Звонкоголосый хорал"] – одном из самых патетических произведений ученых киевской музы тех времен… Могила пришел к митрополичьему престолу, по авторской образности, "по рекам слез… по смутным плачам, но теперь все позади" ("Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України").

Род Могил имел широкие родственные связи с семьями магнатов Речи Посполитой и признавал легитимность этого государства, однако они всегда оставались верными православию. Так, отец Петра и его дядя Иеремия построили во Львове Братскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, известную как Волошская. Они поддерживали денежными взносами Львовское братство.

Петр учился во Львовской братской школе. Его учителем и духовным наставником был ректор этой школы, многолетний митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Иов Борецкий (1620-1631). Далее Петр Могила учился в Западной Европе (мнения исследователей различаются – называют парижскую Сорбонну или иезуитский колледж Ля Флеш) или же в Замойской академии в городе Замосць (современная Польша). Может, поэтому он постоянно подчеркивал необходимость приобщения православных к достижениям европейской культуры: "Нам нужно учиться, чтобы Русь нашу не называли глупой". Его учителями и протеже в политике были известные польские магнаты и полководцы – Станислав Жолкевский (погиб в злосчастной битве с турками под Цецорой в 1620 году) и Ян Кароль Хоткевич.

Петр Могила участвовал как старшина польской армии в победном сражении украинско-польского войска над армией турок-осман и их союзников под Хотином в 1621 году. Там он и познакомился с гетманом Украины Петром Конашевичем-Сагайдачным. В следующем году переехал в Киев; постоянно жил неподалеку от города в селе Михайловка-Рубежовка, где имел поместье. Рядом находился скит Киево-Печерской лавры, где Петр проходил монашеское послушание. Уже в 1627 году он становится архимандритом Лавры.

Итак, после избрания митрополитом Петра Могилу торжественно встретили киевляне. Исследовательница истории Киево-Могилянской академии Зоя Хижняк писала: "Высокая церковная должность была для Петра Могилы ступенью, с помощью которой он осуществлял в Украине свои замыслы, и прежде всего – реформирование церкви и образования… Он опирался на опыт своих предшественников – князя К. Острожского, гетмана П. Сагайдачного, митрополита И. Борецкого, архимандрита Е. Плетенецкого и других зачинателей культурно-национального движения в Украине, причем отверг непоследовательность некоторых из них, шатание между католичеством и московской ортодоксией, сумел решительно преодолеть опасения влияний европейской культуры".

Он объединил Киевский братский коллегиум (впоследствии Киево-Могилянский коллегиум) в Киево-Могилянскую академию, причем постоянно поддерживал их материально: "…на средства моего семейного имущества… я снабжал, снабжаю и очень желаю снабжать с помощью небесной до конца моей жизни школу книгами, учителями, средствами для содержания бедных студентов". Как и в школах и университетах Европы, основой обучения там стали "семь свободных наук". Впоследствии Коллегия в честь своего благодетеля была названа Киево-Могилянской.

Митрополит Петр Могила укрепил авторитет православной церкви как среди своего народа, так и за пределами Речи Посполитой. Занял решительную и бескомпромиссную позицию по возвращению православных святынь и имущества, отнятых униатами. Только в Киеве было возвращено несколько храмов – Святая София, Спаса на Берестове, церкви Десятинная, Трехсвятительская, Михайловская Выдубицкого монастыря.

Петр Могила. Фрагмент фрески в храме Спаса на Берестове

Был упорядочен Устав церкви, а также унифицирована обрядность. Специальная молитва "Парафимия" от 1634 года призывала украинцев к стойкости при защите родной веры. Митрополит в основном пользовался украинским и церковнославянским языкам и редко (при решении политических вопросов) польским; под его руководством составлен первый православный катехизис – "Православное исповедание веры" (полный вариант был издан только после смерти митрополита). Иван Франко считал "Анфологию" авторства Петра Могилы энциклопедией нравственных и житейских наставлений. Отметим еще "Евангелие учительное" и большое полемическое произведение "Литос".

Украинизация богослужений, по его мнению, была крайне важным фактором духовного возрождения. Митрополит выступал категорически против политического союза с самым большим православным государством в мире – Московским царством. Петра Могилу очень беспокоил раздор среди христианских церквей, он искал пути к взаимопониманию между православными и католиками, православными и униатами (грекокатоликами).

Умер Петр Могила 1 (11) января 1647 года в возрасте 50 лет. Похоронен в Свято-Успенском соборе (слева от главного входа) Киево-Печерской лавры. По завещанию все недвижимое имущество, драгоценности и огромную библиотеку вместе с 81 тысячей злотых Петр Могила передавал Киево-Братской коллегии.

Большая церковь (Свято-Успенский собор) Киево-Печерской лавры. Художник Василий Верещагин, 1905 год

В 1996 году митрополит был канонизирован украинскими православными церквями всех конфессий. Впоследствии все 15 автокефальных церквей Вселенской церкви канонизировали Петра Могилу (только русская православная церковь канонизировала его как "местнопочитаемого святого"). Выдающийся украинский философ Сергей Крымский писал: "Во время растущего противоборства католицизма и протестантизма, когда на Западе поднимается волна Контрреформации, Петр Могила провозглашает идею экуменизма, христианского единства всего культурного мира, формулирует концепцию синтеза восточнославянских и западноевропейских культур".

Очень показательно, что ровно через год после смерти Петра Могилы в Украине началась Национальная революция под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Она практически полностью разрушила достижения 15-летнего вдумчивого правления Петра Могилы – в значительной степени из-за неуступчивости польских магнатов и шляхты, а также королевской власти в вопросах национально-религиозных. Архиерей УАПЦ, известный литературовед и педагог Степан Гаевский (о. Сильвестр) писал: "Не просто украинский патриот, а великан-патриот, который оплодотворил украинскую культуру на целые века вперед".