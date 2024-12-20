В Святвечер или на Рождество? Когда нужно колядовать по новому церковному стилю

Совсем скоро украинцы будут отмечать Святвечер и Рождество Христово

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, в соответствии с которым даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Так, в этом году большой церковный праздник Рождество Христово украинцы будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как это было раньше. Самое время узнать, когда колядовать в 2024 году и кто может это делать.

Когда колядовать — в Святвечер или на Рождество

Украинская культура богата на колядки, щедривки и посевалки, которые люди поют в период праздников. Традиционные песнопения обычно поют на Рождество и последующие праздничные дни после него. Однако, начинать колядовать можно и в Святвечер — 24 декабря, а продолжать уже на само Рождество 25 декабря.

Среди украинцев есть традиция, что колядовать ходят дети. Они приходят к родственникам, друзьям, крестным или соседям и поют праздничные рождественские песни, прославляя большое событие — Рождение Иисуса Христа. За свои колядки и поздравления с праздниками, детки получают гостинцы и деньги. Поэтому дети очень любят рождественские праздники.

Однако колядовать можно не только детям, но и всем желающим, включая взрослых и пожилых людей. Многие люди ходят в храмы или рождественские концерты, чтобы послушать и попеть рождественские колядки.

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