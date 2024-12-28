Вы таких слов даже не знали! Как на украинском назвать "бордель"
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Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы
Украинский язык поражает своим богатством синонимических рядов, где часто встречаются колоритные аутентичные слова, которые, к сожалению, постепенно вытесняются заимствованиями. Среди них и слово "бордель", которое хоть и имеет французские корни, но все же чаще используется у россиян.
"Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Словообразование" расскажет, какими словами заменить это слово.
У украинского языка богатый набор собственных соответствий:
- Будинок розпусти — наиболее нейтральный вариант, описывающий передающую суть явления;
- Повійня — происходит от слова "проститутка";
- Хвойдарня — образованная от диалектного "хвойда" (развратная женщина);
- Шльондарня — от "шлендра" (проститутка);
- Стиквище - даговорят гуцулы на дома где часто пьют, гуляют и занимаются внебрачным сексом;
- Блудівня;
- Похотівня — от слова "похоть", подчеркивает аморальный характер заведения.
Большинство этих слов образованы с помощью удельно украинского суффикса -арня/ярня, который традиционно обозначает место определенной деятельности (сравним: пекарня, слесарь, типография). Этот словообразовательный элемент придает словам выразительного украинского колорита.
Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы и степень экспрессивности, что позволяет более точно передавать оттенки значения и эмоциональное отношение говорящего.
Важно отметить, что эти слова в большинстве своем встречаются в художественной литературе, исторических источниках и диалектной речи, где они служат средством создания колорита эпохи или местности.
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