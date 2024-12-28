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Вы таких слов даже не знали! Как на украинском назвать "бордель"

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Красная комната
Красная комната. Фото Коллаж "Телеграф"

Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы

Украинский язык поражает своим богатством синонимических рядов, где часто встречаются колоритные аутентичные слова, которые, к сожалению, постепенно вытесняются заимствованиями. Среди них и слово "бордель", которое хоть и имеет французские корни, но все же чаще используется у россиян.

"Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Словообразование" расскажет, какими словами заменить это слово.

У украинского языка богатый набор собственных соответствий:

  • Будинок розпусти — наиболее нейтральный вариант, описывающий передающую суть явления;
  • Повійня — происходит от слова "проститутка";
  • Хвойдарня — образованная от диалектного "хвойда" (развратная женщина);
  • Шльондарня — от "шлендра" (проститутка);
  • Стиквище - даговорят гуцулы на дома где часто пьют, гуляют и занимаются внебрачным сексом;
  • Блудівня;
  • Похотівня — от слова "похоть", подчеркивает аморальный характер заведения.

Большинство этих слов образованы с помощью удельно украинского суффикса -арня/ярня, который традиционно обозначает место определенной деятельности (сравним: пекарня, слесарь, типография). Этот словообразовательный элемент придает словам выразительного украинского колорита.

Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы и степень экспрессивности, что позволяет более точно передавать оттенки значения и эмоциональное отношение говорящего.

Важно отметить, что эти слова в большинстве своем встречаются в художественной литературе, исторических источниках и диалектной речи, где они служат средством создания колорита эпохи или местности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском назвать собутыльника.

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#Украинский язык #Правила #Правописание