Вы таких слов даже не знали! Как на украинском назвать "бордель"

Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы

Украинский язык поражает своим богатством синонимических рядов, где часто встречаются колоритные аутентичные слова, которые, к сожалению, постепенно вытесняются заимствованиями. Среди них и слово "бордель", которое хоть и имеет французские корни, но все же чаще используется у россиян.

"Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Словообразование" расскажет, какими словами заменить это слово.

У украинского языка богатый набор собственных соответствий:

Будинок розпусти — наиболее нейтральный вариант, описывающий передающую суть явления;

— наиболее нейтральный вариант, описывающий передающую суть явления; Повійня — происходит от слова "проститутка";

— происходит от слова "проститутка"; Хвойдарня — образованная от диалектного "хвойда" (развратная женщина);

— образованная от диалектного "хвойда" (развратная женщина); Шльондарня — от "шлендра" (проститутка);

— от "шлендра" (проститутка); Стиквище - даговорят гуцулы на дома где часто пьют, гуляют и занимаются внебрачным сексом;

даговорят гуцулы на дома где часто пьют, гуляют и занимаются внебрачным сексом; Блудівня ;

; Похотівня — от слова "похоть", подчеркивает аморальный характер заведения.

Большинство этих слов образованы с помощью удельно украинского суффикса -арня/ярня, который традиционно обозначает место определенной деятельности (сравним: пекарня, слесарь, типография). Этот словообразовательный элемент придает словам выразительного украинского колорита.

Каждое из этих слов имеет свои смысловые нюансы и степень экспрессивности, что позволяет более точно передавать оттенки значения и эмоциональное отношение говорящего.

Важно отметить, что эти слова в большинстве своем встречаются в художественной литературе, исторических источниках и диалектной речи, где они служат средством создания колорита эпохи или местности.

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