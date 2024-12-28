Ви таких слів навіть й не знали! Як українською назвати "бордель"

Кожне з цих слів має свої смислові нюанси

Українська мова вражає своїм багатством синонімічних рядів, де часто трапляються колоритні автентичні слова, які, на жаль, поступово витісняються запозиченнями. Серед них і слово "бордель", яке хоч і має французьке коріння, але все ж частіше використовується у росіян.

"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Словотвір" розповість, якими словами замінити це слово. Прикладів до нього п'ять.

Українська мова має багатий набір власних відповідників:

Будинок розпусти — найбільш нейтральний варіант, що описово передає суть явища;

— найбільш нейтральний варіант, що описово передає суть явища; Повійня — походить від слова "повія";

— походить від слова "повія"; Хвойдарня — утворене від діалектного "хвойда" (розпусна жінка);

— утворене від діалектного "хвойда" (розпусна жінка); Шльондарня — від "шльондра" (повія);

— від "шльондра" (повія); Стиквище — так кажуть гуцули на хати де часто пиячать, гуляють і займаються позашлюбним сексом;

так кажуть гуцули на хати де часто пиячать, гуляють і займаються позашлюбним сексом; Блудівня ;

; Похотівня — від слова "похіть", підкреслює аморальний характер закладу.

Більшість цих слів утворені за допомогою питомо українського суфікса -арня/-ярня, який традиційно позначає місце певної діяльності (порівняймо: пекарня, слюсарня, друкарня). Цей словотвірний елемент додає словам виразного українського колориту.

Кожне з цих слів має свої смислові нюанси та ступінь експресивності, що дозволяє точніше передавати відтінки значення та емоційне ставлення мовця.

Важливо зазначити, що ці слова здебільшого зустрічаються в художній літературі, історичних джерелах та діалектному мовленні, де вони служать засобом створення колориту епохи або місцевості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською назвати товариша по чарці.