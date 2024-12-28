Ви таких слів навіть й не знали! Як українською назвати "бордель"
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Кожне з цих слів має свої смислові нюанси
Українська мова вражає своїм багатством синонімічних рядів, де часто трапляються колоритні автентичні слова, які, на жаль, поступово витісняються запозиченнями. Серед них і слово "бордель", яке хоч і має французьке коріння, але все ж частіше використовується у росіян.
"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Словотвір" розповість, якими словами замінити це слово. Прикладів до нього п'ять.
Українська мова має багатий набір власних відповідників:
- Будинок розпусти — найбільш нейтральний варіант, що описово передає суть явища;
- Повійня — походить від слова "повія";
- Хвойдарня — утворене від діалектного "хвойда" (розпусна жінка);
- Шльондарня — від "шльондра" (повія);
- Стиквище — так кажуть гуцули на хати де часто пиячать, гуляють і займаються позашлюбним сексом;
- Блудівня;
- Похотівня — від слова "похіть", підкреслює аморальний характер закладу.
Більшість цих слів утворені за допомогою питомо українського суфікса -арня/-ярня, який традиційно позначає місце певної діяльності (порівняймо: пекарня, слюсарня, друкарня). Цей словотвірний елемент додає словам виразного українського колориту.
Кожне з цих слів має свої смислові нюанси та ступінь експресивності, що дозволяє точніше передавати відтінки значення та емоційне ставлення мовця.
Важливо зазначити, що ці слова здебільшого зустрічаються в художній літературі, історичних джерелах та діалектному мовленні, де вони служать засобом створення колориту епохи або місцевості.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською назвати товариша по чарці.