Никогда не говорите "з наступаючим святом": как должна звучать эта фраза на украинском

Есть несколько синонимов, которые следует запомнить

В канун Нового года часто можно услышать, как люди на украинском языке говорят "з наступаючими святами" или просто "з наступаючим". Однако это совершенно неправильно.

Стоит запомнить, что "наступаючі свята" — это самый настоящий суржик. А чтобы сделать свою речь чище, необходимо избавляться от таких элементов. Об этом рассказал учитель и языковед Александр Авраменко.

По его мнению, лучше всего поздравлять с каким-то праздником без акцента на временную преемственность — просто "з Новим роком" или "з Різдвом Христовим".

Однако если вы все же хотите заранее поздравить человека с праздником, который, например, наступит завтра или через несколько дней, то лучше использовать "прийдешні свята". Или же, еще как вариант, можно говорить "з передсвятом".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать по-украински — "наряжать" или "украшать" елку. Если анализировать фразы "наряжать елку" и "украшать елку", можно заметить, что они описывают то же действие — оформление елки. Однако есть тонкие оттенки значений.