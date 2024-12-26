Забудьте про "гарно виглядаєш": как правильно сказать этот комплимент на украинском
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"Виглядає" собака из будки, а человек "вигляд має"
С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно на украинском языке произнести комплимент "гарно виглядаєш".
Как оказалось, говорить нужно совсем иначе и многие до сих пор во время разговоров допускают эту ошибку. Об этом в свое время рассказал доктор филологических наук Александр Пономарив, который четко разложил все по полочкам.
Некоторые хотят доказать закономерность употребления слова "виглядати" в значении русского "выглядеть", приводя примеры из польского, белорусского, английского и других языков.
Однако, оценивая внешность правильно говорить на украинском не "гарно виглядаєш", а "маєш гарний вигляд".
Языковеды также приводят ряд примеров правильного употребления этого речевого оборота:
Неправильно: Наречена виглядала чарівно.
Правильно: Наречена мала чарівний вигляд.
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Неправильно: Ситуація виглядає дивно.
Правильно: Ситуація видається дивною.
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Неправильно: Печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.
Правильно: Печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.
Основное же значение глагола "виглядати" — это смотреть куда-то, сквозь что-то, вглядываться куда-то. Синоним же к слову "виглядати" — "визирати".
Но самый главный аргумент — это отсутствие у глагола "виглядати" значения "иметь вид" в словаре под редакцией Бориса Гринченко, который является основным мерилом украинскости исконно украинских слов.
Наличие такого значения у отдельных авторов не является достаточным основанием для его распространения в литературном языке.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сказать "обаятельный" на украинском. Это русское слово имеет несколько точных украинских соответствий, каждое из которых подчеркивает разные оттенки значения.