Забудьте про "гарно виглядаєш": как правильно сказать этот комплимент на украинском

"Виглядає" собака из будки, а человек "вигляд має"

С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно на украинском языке произнести комплимент "гарно виглядаєш".

Как оказалось, говорить нужно совсем иначе и многие до сих пор во время разговоров допускают эту ошибку. Об этом в свое время рассказал доктор филологических наук Александр Пономарив, который четко разложил все по полочкам.

Некоторые хотят доказать закономерность употребления слова "виглядати" в значении русского "выглядеть", приводя примеры из польского, белорусского, английского и других языков.

Однако, оценивая внешность правильно говорить на украинском не "гарно виглядаєш", а "маєш гарний вигляд".

Языковеды также приводят ряд примеров правильного употребления этого речевого оборота:

Неправильно: Наречена виглядала чарівно.

Правильно: Наречена мала чарівний вигляд.

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Неправильно: Ситуація виглядає дивно.

Правильно: Ситуація видається дивною.

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Неправильно: Печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.

Правильно: Печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.

Основное же значение глагола "виглядати" — это смотреть куда-то, сквозь что-то, вглядываться куда-то. Синоним же к слову "виглядати" — "визирати".

Но самый главный аргумент — это отсутствие у глагола "виглядати" значения "иметь вид" в словаре под редакцией Бориса Гринченко, который является основным мерилом украинскости исконно украинских слов.

Наличие такого значения у отдельных авторов не является достаточным основанием для его распространения в литературном языке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сказать "обаятельный" на украинском. Это русское слово имеет несколько точных украинских соответствий, каждое из которых подчеркивает разные оттенки значения.