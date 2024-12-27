"Собутыльники" только в России: как правильно на украинском назвать товарища по рюмке

И даже "співпляшник" лучше не употреблять

В украинском языке существует много интересных и благозвучных слов, метко заменяющих кальку с русского. Не исключением стало и слово "собутыльник".

Как отметила филологиня и редактор Ольга Васильева в Facebook, это слово не следует переводить дословно. Ведь "співпляшник" — лишь структурная калька, а не аутентичный украинский аналог.

Филологиня отмечает, что лучшим украинским соответствием к слову "собутильник" является "почарківець" (для мужчин) и "почарківка" (для женщин).

"Почарківець — слово не очень старое, но хорошее. Его можно найти в романе Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" в переводе Анатолия Перепади", — объяснила Васильева.

Она также привела, как пример, отрывок из романа: "Так чинить і наш добрий брат Жан. Ось чому кожен прагне його товариства. Він не ханжа, не гольтіпака, він честивий, веселий, сміливий, він добрий почарківець".

Отметим, что в украинском есть и другие варианты, как назвать "собутильника". В частности:

товариш по чарці,

горілчаний брат,

чоповий брат,

супияк,

співпляшкар.

Напомним, что не следует говорить "гарно виглядаєш", ведь в украинском есть несколько более благозвучных и лучших комплиментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно перевести на украинский "разрешите за вами поухаживать".