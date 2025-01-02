Укр

"Снегири" летают только в России. Как на украинском языке назвать эту зимнюю птицу

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Снегирь Новость обновлена 02 января 2025, 09:50
Снегирь. Фото Коллаж "Телеграф"

Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников

Через три года полномасштабной войны все больше украинцев сознательно перешли на украинский язык. Но оказалось, что некоторые слова до сих пор вызывают трудности — например, многие не знают, как на украинском языке назвать птицу "снегирь".

"Телеграф" расскажет поподробнее. А также на примерах, как употреблять это слово.

На украинском языке птицы "снегирь" называют "снігур". Это название прекрасно показывает связь птицы с зимним периодом, ведь именно зимой эти яркие птицы появляются в наших краях.

Правильные формы спряжения

  • Названий: снігур
  • Родовий: снігура
  • Давальний: снігурові (снігуру)
  • Знахідний: снігура
  • Орудний: снігуром
  • Місцевий: на/у снігурові (снігурі)
  • Кличний: снігуре

Примеры употребления в предложениях

  • "На засніженій горобині сиділи два снігурі з яскраво-червоними грудками".
  • "Щозими я підгодовую снігурів".
  • "Малий снігур сміливо стрибав по підвіконню, шукаючи її".
  • "Фотографу зробити чудовий знімок снігура на тлі білого снігу".
  • "Діти з цікавістю спостерігали за зграйкою снігурів, що прилетіла до годівнички".
  • "Яскравий снігур став головним героєм зимової фотосесії".
  • "Зі снігуром пов'язано багато народних прикмет про погоду".
  • "На різдвяній листівці художник намалював снігура на засніженій гільці".

Научное снежное название – Pyrrhula pyrrhula. Самцы имеют алый комок, самки – буровато-серую. В Украине снегуры важны появляются зимой. Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников.

Снегири часто упоминаются в украинской поэзии и прозе как символы зимы и рождественских праздников. Яркий облик и связь с зимним периодом сделали их любимыми персонажами детских стихов и рассказов.

Ранее "Телеграф" писал, как сказать и на украинском "Будь здоров!".

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#Украинский язык #Правила #Правописание