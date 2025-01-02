"Снегири" летают только в России. Как на украинском языке назвать эту зимнюю птицу

Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников

Через три года полномасштабной войны все больше украинцев сознательно перешли на украинский язык. Но оказалось, что некоторые слова до сих пор вызывают трудности — например, многие не знают, как на украинском языке назвать птицу "снегирь".

"Телеграф" расскажет поподробнее. А также на примерах, как употреблять это слово.

На украинском языке птицы "снегирь" называют "снігур". Это название прекрасно показывает связь птицы с зимним периодом, ведь именно зимой эти яркие птицы появляются в наших краях.

Правильные формы спряжения

Названий: снігур

Родовий: снігура

Давальний: снігурові (снігуру)

Знахідний: снігура

Орудний: снігуром

Місцевий: на/у снігурові (снігурі)

Кличний: снігуре

Примеры употребления в предложениях

"На засніженій горобині сиділи два снігурі з яскраво-червоними грудками".

"Щозими я підгодовую снігурів".

"Малий снігур сміливо стрибав по підвіконню, шукаючи її".

"Фотографу зробити чудовий знімок снігура на тлі білого снігу".

"Діти з цікавістю спостерігали за зграйкою снігурів, що прилетіла до годівнички".

"Яскравий снігур став головним героєм зимової фотосесії".

"Зі снігуром пов'язано багато народних прикмет про погоду".

"На різдвяній листівці художник намалював снігура на засніженій гільці".

Научное снежное название – Pyrrhula pyrrhula. Самцы имеют алый комок, самки – буровато-серую. В Украине снегуры важны появляются зимой. Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников.

Снегири часто упоминаются в украинской поэзии и прозе как символы зимы и рождественских праздников. Яркий облик и связь с зимним периодом сделали их любимыми персонажами детских стихов и рассказов.

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