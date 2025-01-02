"Снегири" летают только в России. Как на украинском языке назвать эту зимнюю птицу
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Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников
Через три года полномасштабной войны все больше украинцев сознательно перешли на украинский язык. Но оказалось, что некоторые слова до сих пор вызывают трудности — например, многие не знают, как на украинском языке назвать птицу "снегирь".
"Телеграф" расскажет поподробнее. А также на примерах, как употреблять это слово.
На украинском языке птицы "снегирь" называют "снігур". Это название прекрасно показывает связь птицы с зимним периодом, ведь именно зимой эти яркие птицы появляются в наших краях.
Правильные формы спряжения
- Названий: снігур
- Родовий: снігура
- Давальний: снігурові (снігуру)
- Знахідний: снігура
- Орудний: снігуром
- Місцевий: на/у снігурові (снігурі)
- Кличний: снігуре
Примеры употребления в предложениях
- "На засніженій горобині сиділи два снігурі з яскраво-червоними грудками".
- "Щозими я підгодовую снігурів".
- "Малий снігур сміливо стрибав по підвіконню, шукаючи її".
- "Фотографу зробити чудовий знімок снігура на тлі білого снігу".
- "Діти з цікавістю спостерігали за зграйкою снігурів, що прилетіла до годівнички".
- "Яскравий снігур став головним героєм зимової фотосесії".
- "Зі снігуром пов'язано багато народних прикмет про погоду".
- "На різдвяній листівці художник намалював снігура на засніженій гільці".
Научное снежное название – Pyrrhula pyrrhula. Самцы имеют алый комок, самки – буровато-серую. В Украине снегуры важны появляются зимой. Эти птицы являются популярным символом рождественских и новогодних праздников.
Снегири часто упоминаются в украинской поэзии и прозе как символы зимы и рождественских праздников. Яркий облик и связь с зимним периодом сделали их любимыми персонажами детских стихов и рассказов.
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