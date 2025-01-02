"Снегири" літають тільки в Росії. Як українською мовою назвати цього зимового птаха

Ці птахи є популярним символом різдвяних та новорічних свят

За три роки повномасштабної війни все більше українців свідомо перейшли на українську мову. Але виявилося, що деякі слова досі викликають труднощі — наприклад, багато хто не знає, як українською мовою назвати пташку "снегирь".

"Телеграф" розповість детальніше. А також на прикладах, як вживати це слово.

Українською мовою птаха "снегирь" називають "снігур". Ця назва чудово показує зв'язок птаха із зимовим періодом, адже саме взимку ці яскраві птахи з'являються в наших краях.

Правильні форми відмінювання

Названий: снігур

Родовий: снігура

Давальний: снігурові (снігуру)

Знахідний: снігура

Орудний: снігуром

Місцевий: на/у снігурові (снігурі)

Кличний: снігуре

Приклади вживання у реченнях

"На засніженій горобині сиділи два снігурі з яскраво-червоними грудками".

"Щозими я підгодовую снігурів".

"Малий снігур сміливо стрибав по підвіконню, шукаючи її".

"Фотографу зробити чудовий знімок снігура на тлі білого снігу".

"Діти з цікавістю спостерігали за зграйкою снігурів, що прилетіла до годівнички".

"Яскравий снігур став головним героєм зимової фотосесії".

"Зі снігуром пов'язано багато народних прикмет про погоду".

"На різдвяній листівці художник намалював снігура на засніженій гільці".

Наукова снігова назва – Pyrrhula pyrrhula. Самці мають яскраво-червону грудку, самиці – буро-сіру. В Україні снігурі важливі з'являються взимку. Ці птахи є популярним символом різдвяних та новорічних свят.

Снігурі часто згадуються в українській поезії та прозі як символи зими та різдвяних свят. Яскрава зовнішність та зв'язок із зимовим періодом зробили їх улюбленими персонажами дитячих віршів та оповідань.

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