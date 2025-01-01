Как сказать на украинском "Будь здоров!": варианты для разных случаев

Разбираемся, как правильно пожелать здоровья на украинском языке

Когда кто-то чихает, принято желать ему здоровья со словами – "Будь здоров!" Однако эта фраза в украинском языке имеет другое значение.

Украинцы используют пожелание здоровья также вместо приветствия и прощания. Как не ошибиться в различных случаях, разбирался "Телеграф".

В Словаре украинского языка говорится, что фраза "Будь здоров, будьте здорові" – это вежливое пожелание при прощании:

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи і т. ін.) здоров (здоровий, здорова, здорові) — усталена формула прощання. — Бувай здоров, Миколо! — кричав Боженко з вагона. — Будь здоров, старина. Бережи хлопців! — крикнув Щорс (Олександр Довженко, I, 1958, 203); Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. — Будьте здорові! — Ідіть здорові! (Леся Українка, III, 1952, 471)".

Иногда фраза "Будь здоров!" используется как приветствие, хотя более распространенной остается "Здоров був!":

"Степане? Ти? Здоров був! — зачув він голос Недайводи (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 195); — Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно (Володимир Сосюра, I, 1957, 338); — Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна (Нечуй-Левицький, II, 1956, 205)".

И наконец, если кто-то возле вас чихает, то здесь вместо "Будь здоров!" правильно будет сказать "Будь здоровий!" или "Будь здорова!"

Примечательно, что обычай желать здоровья чихнувшему человеку существует со времен античности. В европейской традиции такое пожелание связывали с чумой, когда фраза "Будь здоров!" должна была предупреждать болезнь.

Однако, в некоторых странах реагируют на чихание иначе. Немцы и славяне желают чихнувшему здоровья, англичане говорят: "Да благословит тебя Бог!", а итальянцы выражают пожелание счастья. Интересно, что на Ближнем и Среднем Востоке люди обычно кланяются в сторону чихнувшего и хлопают в ладоши.

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