Не только холодец. Как на украинском называть любимое блюдо миллионов
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Существует не менее 5 синонимов
В украинском языке существует много соответствий к кальке с русского и суржику. Однако есть слова, которые действительно украинские, и имеют несколько этнических соответствий, как "холодец".
"Телеграф" расскажет об интересных синонимах "холодца", которые разнообразят словарный запас. Заметим, что в украинском языке есть слово "холодець", и его можно использовать.
Однако существует несколько народных названий, которые звучат более интересно. Некоторые из них образовались в определенных регионах Украины и входят в языковой диалект.
Как назвать "холодец" на украинском:
- Драглі;
- Студенець;
- Дриженець;
- Дриженина;
- Гижки;
- Захолод;
- Заливне.
Добавим, что слово "драглі" происходит от особой желеобразной консистенции блюда, напоминающей трясущуюся массу. На Полесье и в некоторых западных областях Украины именно "драглі" являются самым распространенным названием.
"Гижки" – еще одно неповторимое слово, которое употребляется в большей степени на Гуцульщине и Буковине. Оно также подчеркивает особую желеобразную структуру блюда.
"Дриженець" – менее известное, но не менее интересное название. Оно связано со словом "дрожать", что опять же указывает на характерную консистенцию холодца.
Как называют холодец в разных регионах Украины:
- Полтавщина — "заливне";
- Западная Украина — "драглі";
- Центральные области — "холодець";
- Горные регионы — "гижки" или "дриженець".
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