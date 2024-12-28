Не только холодец. Как на украинском называть любимое блюдо миллионов

Существует не менее 5 синонимов

В украинском языке существует много соответствий к кальке с русского и суржику. Однако есть слова, которые действительно украинские, и имеют несколько этнических соответствий, как "холодец".

"Телеграф" расскажет об интересных синонимах "холодца", которые разнообразят словарный запас. Заметим, что в украинском языке есть слово "холодець", и его можно использовать.

Однако существует несколько народных названий, которые звучат более интересно. Некоторые из них образовались в определенных регионах Украины и входят в языковой диалект.

Как назвать "холодец" на украинском:

Драглі;

Студенець;

Дриженець;

Дриженина;

Гижки;

Захолод;

Заливне.

Добавим, что слово "драглі" происходит от особой желеобразной консистенции блюда, напоминающей трясущуюся массу. На Полесье и в некоторых западных областях Украины именно "драглі" являются самым распространенным названием.

"Гижки" – еще одно неповторимое слово, которое употребляется в большей степени на Гуцульщине и Буковине. Оно также подчеркивает особую желеобразную структуру блюда.

"Дриженець" – менее известное, но не менее интересное название. Оно связано со словом "дрожать", что опять же указывает на характерную консистенцию холодца.

Как называют холодец в разных регионах Украины:

Полтавщина — "заливне";

Западная Украина — "драглі";

Центральные области — "холодець";

Горные регионы — "гижки" или "дриженець".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно поздравлять с "наступающими праздниками" и почему это словосочетание лучше не использовать.