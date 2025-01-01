Не говорите больше "Дед Мороз": как правильно его называть на украинском языке

Есть несколько подходящих синонимов

Одним из самых популярных новогодних персонажей является Дед Мороз, вот только украинцам лучше величать его по-другому. Дело в том, что его происхождение и символика имеют больше общего с советском идеологией, а не с аутентичными украинскими традициями.

Раньше главным персонажем праздников в Украине был "Святий Миколай". Он олицетворял защиту детей, щедрость и доброту. Об этом пишет NV.

Еще одной фигурой в украинском фольклоре является "Морозко" или "Дід Тріскун", который выступал повелителем зимы и холода. Вот только данная фигура не связывалась с раздачей подарков и считалась больше сказочным персонажем.

Как называть Деда Мороза на украинском языке

"Святий Миколай" — лучшая альтернатива, имеющая глубокие корни в украинской культуре и христианской традиции.

"Дід Зимник" — персонаж, который может символизировать зиму, мороз и праздничный дух.

"Морозенко" — производное название, которое звучит тепло и одновременно напоминает об украинских народных мотивах.

"Зимовий Чарівник" — универсальный вариант для сочетания современных праздничных представлений с народной тематикой.

Дед Мороз — это советский штамп, не имеющий глубоких корней в украинской традиции. В то же время возвращение к Святому Николаю или создание новых сказочных образов, помогает не только сохранить культурное наследие, но и адаптировать его к современным реалиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить — "вітають" или "поздоровляють" с Новым годом.