Цих українських слів ви точно ще не чули: ось що вони означають
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Їх можна використовувати у своєму мовленні
Українська мова багата на колоритні слова. Проте їх значення знає не кожен, серед таких слів: гарувати, ліншувати, раяти.
Що вони означають розповідає вчитель української мови Олександр Авраменко. "Телеграф" розповідає про ці слова більш детальніше.
За його словами, гарувати — це те саме, що працювати, або важко працювати. Тлумачний словник української мови також перекладає це слово, як працювати.
- Гарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли, мучився, терпів;
- Днем і ніччю гарував, а складав крейцар до крейцарика, щоби раз із бідою розв'язатися.
"Ліншувати — означає вітати", — розповідає Олександр Авраменко
А раяти, це те саме, що і радити. Тлумачний словник української мови також зазначає те саме.
- Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палажка (Н.-Лев., II, 1956, 351);
- І тебе я, куме, раю: Стане жінка турбувати, Щоб купив ти їй чоботи, — Не берися купувати! (Щог., Поезії, 1958, 433);
- Люди.. допитувалися, що доктор раяв слабому (Черемш., Тв., 1960, 80).
"Запам'ятайте ці слова – гарувати, ліншувати, раяти. І використовуйте їх у своєму мовленні", — підсумував Авраменко.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською мовою називати свято Йордана.