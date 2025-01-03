"Вьюги" в Украине нет. Как это правильно сказать на украинском языке

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

В Украине продолжается зима, хоть она и теплая, однако ухудшения погоды можно ожидать в любой момент. А большинство людей, которые переходят на украинский язык до сих пор употребляют русские слова, среди них "вьюга".

"Телеграф" расскажет, как на украинском будет это слово. А также, что это значит.

Русское слово "вьюга" имеет в украинском языке несколько соответствий. Русско-украинский академический словарь описывает это так: "хуртовина", "заметіль", "віхола", "завірюха", "метелиця", "хуга", "сніговий".

Самые распространенные варианты и их использование:

Хуртовина — найбільше уживане слово, яке позначає сильний вітер зі снігом Приклад: "Через сильну хуртовину видимість на дорогах була майже нульовою".

— найбільше уживане слово, яке позначає сильний вітер зі снігом Приклад: "Через сильну хуртовину видимість на дорогах була майже нульовою". Заметіль — сильний вітер зі снігом, що створює замети Приклад: "Заметіль намела величезні кучугури снігу біля будинку".

— сильний вітер зі снігом, що створює замети Приклад: "Заметіль намела величезні кучугури снігу біля будинку". Віхола — потужний вітер, що кружляє зі снігом Приклад: "Надворі розгулялася люта віхола, краще залишитися вдома".

— потужний вітер, що кружляє зі снігом Приклад: "Надворі розгулялася люта віхола, краще залишитися вдома". Завірюха — сильний вітер зі снігом, що крутиться Приклад: "У горах почалася справжня завірюха".

— сильний вітер зі снігом, що крутиться Приклад: "У горах почалася справжня завірюха". Метелиця — легший варіант негоди, часто вживається в народній творчості Приклад: "За вікном кружляла біла метелиця".

У розмовній мові спробували "хуртовину" та "заметіль", тоді як "віхола" та "хуга" більш характерні для художньої літератури та поезії.

В разговорном языке попробовали "метель" и "метель", тогда как "вехола" и "хуга" более характерны для художественной литературы и поэзии.

А что лучше использовать в конкретной ситуации? Всё зависит от контекста. Для прогноза погоды: хуртовина. Для художественных текстов: віхол, завірюха. Для народных песен: метелиця. Для поэзии: любой вариант в зависимости от ритма и настроения стиха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке назвать зимнюю птицу "снегирь".