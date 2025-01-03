Не "Крещение". Как этот праздник правильно называется украинским

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

Праздник Крещения Господня в народной традиции имеет два варианта названия: "Водохреще" (средний род) и "Водохреща" (женский род). Впрочем, как правильно?

"Телеграф" рассказывает, как верно употреблять эти слова. А также выяснит, куда правильно ставить ударение в этом слове.

При исследовании словарей было обнаружено, что они в основном предпочитают вариант Водохреще. Именно такой вариант фиксируют Большой толковый словарь современного языка, Орфографический словарь украинского языка и Словарь церковно-обрядовой терминологии.

А Словарь украинского языка в 20 томах представляет его как основной, но при этом указывает еще две опции: Крещение и Крещение. Также можно найти вариант Водохрестя, а вдобавок еще и Йордан – в честь реки, в который крестился Иисус.

Примеры в литературе встречаются следующие:

В Гринчаків уже з Водохреща не було з чого спекти й прісного коржа (Михайло Стельмах);

Тріщи не тріщи, вже минули Водохрещі (прислів'я);

Недовго й тяглися їх любощі; після Водохрестя заслав Грицько старостів до Христі (Панас Мирний);

На Йордан готувалась велика забава (Юліан Опільський).

Нормативным для украинского языка является вариант Водохреще. Им лучше использоваться в деловой речи и на официальном уровне. Если же в разговорном языке вы воспользуетесь вариантом Крещения, ошибкой это тоже не станет.

Что касается ударения, то словари единодушны – он должен падать на второй слог. То есть говорим ВодОхреще, ВодОхреща, ВодОхрещі. Но если вы хотите воспользоваться более полной формой слова, то здесь уже ударение будет иначе – ВодохрЕщення.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке назвать зимнюю птицу "снегирь".