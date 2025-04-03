Льготники наконец-то получат деньги: в ПФУ ответили, когда ждать

Почему и на сколько задерживают некоторые социальные выплаты в Украине в 2025 году

В 2025 году изменились правила начисления коммунальных льгот. Поэтому возникли задержки с получением гражданами этих денег. Некоторые украинцы жалуются — не получили выплаты даже за февраль и январь.

Все из-за новых правил. Теперь помощь будет начисляться по единому подходу, а главный критерий – средний доход семьи. Если он не превышает 4240 грн, льготы остаются. Исключение – только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Если вы подвергаетесь новым условиям, продолжите получать помощь, а за пропущенные месяцы деньги придут в апреле, утверждают работники ПФУ. Поступить должны "средства в полном объеме". Ранее в Пенсионном фонде заявляли, что выплаты назначенных в январе льгот должны поступить в марте, однако, очевидно, хватило не всем.

ПФУ о задолженности по льготам

Перерасчет производится автоматически, поэтому дополнительно подавать документы не нужно. Но если сменили место жительства, состав семьи или список услуг, на которые получаете льготу, тогда без обращения не обойтись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что льготы пенсионерам не отменят сразу, даже если их доход после перерасчета увеличился и превысил норму. До конца 2025 года они будут получать этот вид помощи, после смогут претендовать на субсидию.