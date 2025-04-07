Вербна неділя или тиждень: в чем разница и когда следует употреблять эти понятия

Этот праздник припадает на 13 апреля

Уже в это воскресенье, 13 апреля, православные украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, которое ровно за неделю до Пасхи. Однако у многих до сих пор возникает вопрос: как правильно говорить Вербна неділя или тиждень, в чем разница.

"Телеграф" расскажет чем отличаются эти понятия и когда их следует употреблять. Заметим, что путаницы в это выражение добавляет русский язык, ведь на нем говорят "Вербное воскресенье".

В украинском же языке "воскресенье" — это "неділя", а "тиждень" на русском будет "неделя". Поэтому некоторые до сих пор путаются в этих названиях. "Вербна неділя" — это воскресенье за неделю до Пасхи, седьмой день недели. Однако у православных есть такое понятие, как "Вербний тиждень" — неделя в преддверии Пасхи.

То есть, если вы говорите именно о воскресенье, седьмом дне недели, правильно будет "Вербна неділя". В 2025 году она отмечается 13 апреля. Если же речь идет непосредственно о неделе, правильно говорить "Вербний тиждень".

Добавим, что в украинском нет слова "ветка", поэтому следует говорить "вербові гілочки", а не "веточки вербы". Они являются символом Вербного воскресенья и в этот день в храмах их освящают.

Напомним, что в украинском языке большой православный праздник "Великдень", а "Пасхи" или "Паски" нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно называют вербу в разных уголках Украины.