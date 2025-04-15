Вы точно получите штраф от ТЦК, если нарушите эти правила. У кого взыщут средства

Военнообязанные, резервисты и призывники не избегут штрафа, если нарушат правила воинского учета

Штрафы от территориального центра комплектования накладываются на мужчин, если они нарушают правила военного учета. Среди них есть уклонение не призыва на службу.

Существует семь разных оснований, по которым ТЦК и СП может наложить на мужчину штраф. О них говорится в материале на сайте "Inseinin".

Наложить административное взыскание могут как на призывника, так и военнообязанного и резервиста.

Почему мужчина может быть оштрафован

Есть такие причины, когда с нарушителей воинского учета взыщут средства:

если они не состоят на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

не состоят на учете по месту работы или учебы;

игнорируют повестку, которая была вручена лично или отправлена по почте;

игнорируют направление на прохождение военно-врачебной комиссии;

не уведомляют районный ТЦК об изменении персональных военно-учетных данных или места жительства;

не уточняют вовремя военно-учетных данных;

уклоняются от призыва на военную службу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз можно игнорировать повестку.