Дарина, Дарья и Даша – не одно имя? Филолог объяснила разницу

Одно из имен имеет персидское происхождение, а второе – славянское

В украинском языке появилось немало форм заимствованных имен, присущих именно русскому. Теперь уменьшенно-ласкательные формы имен Мария, Михаил или Павел звучат как "Маша", "Миша" и "Паша". Но если с ним все более-менее понятно, то с Дариной и "Дашей" все не так однозначно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала филолог, преподавательница украинского языка, фольклорист и популяризатор родного языка Мария Словолюб. Она объяснила, какое имя исконно украинское.

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Филолог напомнила, что для украинского языка не характерно сочетание букв с окончанием на "-ша": Маша, Даша, Паша.

— Насчет Дарини и Даши — у нас есть Дарина и Дарья. Это два разных имени. Дарий – известный древнеперский царь, поэтому Дарья (и Дария) имеют персидское происхождение. Дарина же — славянское имя, — говорит она.

Поэтому, когда Дарину называют Дашей, это действительно может быть некстати. Потому что Дарина — это не Даша. И наоборот, — отметила фольклористка.

— Но главное — не ссориться, а разобраться: существует ли вообще в украинском языке уменьшительная форма Даша ?

Поэтому вместо Даши можно использовать украинские уменьшительные формы: Даруся, Даринка. Для "Дарії" тоже есть [украинские] соответствия— без необходимости прибегать к [русской] форме "Даша", — подытожила Мария Славолюб.

Напомним, ранее она объяснила Телеграфу, как русификация уничтожила десятки украинских слов и чем заменять англицизмы.