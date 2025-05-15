Дарина, Дарія і Даша — не одне ім’я? Філологиня пояснила різницю

Одне з імен має перське походження, а інше – слов’янське

В українській мові з’явилося чимало форм запозичених імен, властивих саме російській. Тепер зменшено-пестливі форми імен Марія, Михайло чи Павло звучать як "Маша", "Міша" та "Паша". Але якщо з ним все більш-менш зрозуміло, то з Дариною і "Дашею" все не так однозначно.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла філологиня, викладачка української мови, фольклористка та популяризаторка рідної мови Марія Словолюб. Вона пояснила, яке ім’я є питомо українським.

Більше читайте у публікації: "Це не українські імена": філологиня про мовні міфи, російський YouTube для школярів і користь суржика".

Філологиня нагадала, що для української мови не характерна буквосполука із закінченням на "-ша": Маша, Даша, Паша.

— Щодо Дарини та Даші — у нас є Дарина і Дарія. Це два різні імені. Дарій — відомий давньоперський цар, тому Дарія (і Дар'я) мають перське походження. Дарина ж — слов’янське ім’я, — каже вона.

Тож коли Дарину називають Дашею, це справді може бути недоречно. Бо Дарина — це не Даша. І навпаки, зазначила фольклористка.

— Та головне — не сваритися, а розібратися: чи взагалі існує в українській мові зменшувальна форма Даша? І відповідь: ні. Ті ж самі "ша" у словах Даша, Маша, Ксюша — маркер того, що ці форми запозичені, не українські.

Тому замість Даша можна використовувати українські зменшувальні форми: Даруся, Даринка. Для Дарії теж є відповідники — без потреби вдаватися до форми "Даша", — підсумувала Марія Славолюб.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як русифікація знищила десятки українських слів і чим заміняти англіцизми.