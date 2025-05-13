Какие украинские имена несут силу, мир, славу и победу. Их носители наделены особой энергетикой

Некоторые из них очень популярны в современной Украине

Украинские имена несут в себе глубокие смыслы, которые формировались столетиями. В некоторые из них заложена энергия силы, мира, славы или победы.

"Телеграф" рассказывает об этих украинских именах. Выбирая имя для ребенка, родители с давних времен вкладывали в него надежду, пожелания счастливой судьбы, победоносного характера и будущих свершений. Выбирая имя со смыслом, мы как будто формируем пожелания судьбы: быть сильным, славным, мирным или победоносным.

Имена силы

Наиболее ярким именем, символизирующим силу, прежде всего является Ярослав — сочетание слов "ярый" (мощный, энергичный) и "славный". Это имя имеет глубокие исторические корни и ассоциируется с князьями, воинами, лидерами.

Также с силой ассоциируется имя Андрей, ведь в переводе с греческого оно означает "мужественный", "храбрый". Среди женских имен особой силой наделено Лада — имя старославянской богини, олицетворяющей гармонию и жизненную энергию.

Имена мира

Имена с корнем "мир" наделены положительным смыслом и несут энергию гармонии, согласия, душевного равновесия. Например, Мирослав, Славомир, Мирослава, — означают "тот/та, кто прославляет мир".

Имена славы

Слава — важный мотив во многих украинских именах: Станислав — "то, что станет славным", Богуслав — тот, кто имеет Божью славу. Женские имена с этим корнем звучат величественно и символизируют благородство и достоинство: Зореслава, Вячеслава.

Имена победы

Безусловным лидером среди таких имен является Виктория, что буквально означает "победа". Такой же энергией наполнен и мужской вариант этого имени — Виктор. Также в Украине популярны и другие "победные" имена — Ника (греческая богиня победы), Николь — "победительница народов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские имена украла Россия. В течение десятилетий советская власть активно насаждала российские варианты украинских имен, часто заменяя их или упрощая до звучавших более "удобно" в советском контексте.