Не Богдан и Даша. Как на самом деле на украинском звучат популярные имена

В списке есть не только Алина и Славик

Большинство украинских имен осовременено и некоторые из них уже давно потеряли свою первоначальную форму. Большую роль в этом сыграл Советский Союз и русификация украинского языка. К примеру, такие имена, как Яромир или Ярина сейчас не встречаются.

"Телеграф" расскажет об украинских именах, исчезнувших из-за русификации, а также о том, как они видоизменились под влиянием времени.

Какие мужские имена исчезли

Богуслав – это старинное славянское имя. Оно состоит из двух частей: "Бог" — "божественный" или "счастье, судьба" и "слав" — от "слава". То есть это тот, кто "прославляет Бога". В древности это имя довольно часто встречалось в повседневности, но с течением времени его начальная форма исчезла и оно приобрело новую форму.

Современные формы:

Богдан — аналог, имеющий схожее значение "Богом дан".

— аналог, имеющий схожее значение "Богом дан". Славка, Славик — сокращенные формы, сохраняющие компонент "слав".

Сварог – имя происходит от названия одного из главных богов в древнеукраинской и общеславянской мифологии. Сварог – бог неба, солнца, огня, кузнечного и небесного огня. Это имя образовалось от корня "свар" — "небо, свет, сияние". Дословно Сварог означает "небесный, светлый, сияющий". Сейчас эта форма имени не встречается, но есть производные. К примеру:

Святомир — сочетание "свет, святость" и "мир", но это имя тоже не очень популярно

— сочетание "свет, святость" и "мир", но это имя тоже не очень популярно Світак – означает "рассвет", символизирует свет и начало нового дня.

Яромир – это старинное славянское имя. Оно означает "ярый, сильный, энергичный мир" или "светлый, яркий". В древности это имя было довольно популярным, но со временем утратило распространение из-за русификации и смены культурных влияний.

Ближайшие современные аналоги:

Ярослав — имеет подобное значение "славный силой".

— имеет подобное значение "славный силой". Святомир – похоже по структуре и значению.

– похоже по структуре и значению. Мирослав — имеет компонент "мир".

Какие женские имена исчезли

Одарка — это древнее украинское имя, которое произошло от слова "дар", что означает "подарок, дарование". То есть Одарка означает "дарованная", "являющаяся даром" или "божественный дар". Оно приобрело такие современные формы: Дарія и Дарина.

Килина — древнее украинское имя, имевшее в древности еще форму Акулина. Оно означает "орлица" или "сильная, величественная как орел". Среди современных форм выделяют:

Алина имеет подобное звучание.

имеет подобное звучание. Элина, Илина тоже похоже по звучанию.

Ярина — еще одно древнее украинское имя, имеющее несколько версий происхождения. По одной, оно образовалось от слова "ярий" — "сильный, энергичный, вспыльчивый". По второй версии — производное от имени языческого бога Ярила, символизировавшего весеннее солнце, плодородие и обновление.

Современные формы:

Орина и Арина;

Ирина — однако это имя имеет греческое происхождение.

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