Названо имя должностного лица НАБУ, задержанного СБУ. Как он связан с Россией (фото)

Мать и отец подозреваемого тоже отличились

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов задержан СБУ. Его подозревают в ведении бизнеса в России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что Магамедрасулов координировал деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская).

По данным следствия, он контактирует с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ. Магамедрасулов выступал посредником в продаже конопли в Россию, в том числе республике Дагестан.

СБУ задержала Руслана Магамедрасулова

"Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях", — добавляют в СБУ.

Кроме того, чиновник Бюро имел тесный контакт с депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Он связан со спецслужбами РФ.

СБУ задержала Магамедрасулова

Задержание подозреваемого

"В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт во время оформления допуска к государственной тайне, чем нарушил закон", — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается матери подозреваемого — Ирины Магамедрасуловой, она проживает в Киеве, но получает пенсию в "ДНР". Также женщина публикует пророссийские комментарии в сети. По данным СБУ, Магамедрасулова в разговорах активно поддерживает войну против Украины и оправдывает военные преступления оккупантов.

Вещественные доказательства

Рубли и российские паспорта у подозреваемого

"Несмотря на то, что как один из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был дислоцироваться в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, он почти постоянно находился в г. Киеве, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель", — говорят в СБУ.

Чиновнику готовят объявление подозрения по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщину, кричавшую "Слава России" в метро Киева, задержали.