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Названо имя должностного лица НАБУ, задержанного СБУ. Как он связан с Россией (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
СБУ задержала Руслана Магамедрасулова Новость обновлена 21 июля 2025, 10:15
СБУ задержала Руслана Магамедрасулова. Фото Коллаж, "Телеграф"

Мать и отец подозреваемого тоже отличились

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов задержан СБУ. Его подозревают в ведении бизнеса в России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что Магамедрасулов координировал деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская).

По данным следствия, он контактирует с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ. Магамедрасулов выступал посредником в продаже конопли в Россию, в том числе республике Дагестан.

СБУ задержала Руслана Магамедрасулова
СБУ задержала Руслана Магамедрасулова

"Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях", — добавляют в СБУ.

Кроме того, чиновник Бюро имел тесный контакт с депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Он связан со спецслужбами РФ.

СБУ задержала Руслана Магамедрасулова
СБУ задержала Магамедрасулова
СБУ задержала Руслана Магамедрасулова
Задержание подозреваемого

"В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт во время оформления допуска к государственной тайне, чем нарушил закон", — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается матери подозреваемого — Ирины Магамедрасуловой, она проживает в Киеве, но получает пенсию в "ДНР". Также женщина публикует пророссийские комментарии в сети. По данным СБУ, Магамедрасулова в разговорах активно поддерживает войну против Украины и оправдывает военные преступления оккупантов.

СБУ задержала Руслана Магамедрасулова
Вещественные доказательства
СБУ задержала Руслана Магамедрасулова
Рубли и российские паспорта у подозреваемого

"Несмотря на то, что как один из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был дислоцироваться в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, он почти постоянно находился в г. Киеве, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель", — говорят в СБУ.

Чиновнику готовят объявление подозрения по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщину, кричавшую "Слава России" в метро Киева, задержали.

Теги:
#СБУ #Россия #Задержали #НАБУ #Руслан Магамедрасулов