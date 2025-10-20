Враг живым не выходит: Велентин Манько рассказал о ситуации на фронте и ответил на личную критику

Россияне продолжают активно давить на фронте, пытаясь продвинуться по нескольким направлениям. Так самыми горячими остаются Запорожское, Новопавловское, Покровское, Добропольское, Харьковское и Купянское направления.

Начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько обнародовал отчет, в котором более точно рассказал о текущей ситуации на ключевых участках фронта.

Ситуация на фронте

На Запорожском направлении противник пытался 3-4 накатами прорвать линию обороны ВСУ и потерпел неудачу. По словам Манько, вся техника была уничтожена. И в этом он отметил слаженную работу 17 корпуса и успешное продолжение операций штурмовых подразделений.

На Новопавловском направлении было зафиксировано три попытки прорыва врага. Военный добавил, что благодаря 425-му отдельному штурмовому полку и 5-й штурмовой бригаде противнику не дали ворваться в Днепропетровскую область.

Что касается Покровского направления, то на этом участке фронта идут тяжелые бои.

"Горячий, очень горячий, но также ситуация под нашим контролем. То есть пока противник, мы уничтожаем всего противника, который туда намерен зайти", — отмечает Манько.

На Добропольськом направлении идет специальная операция, кольцо вокруг вражеских сил "сужается".

Тем временем на Харьковском направлении (Купянск) штурмовые подразделения начали работу. "Трудно, но мы уже работаем. Так просто враг там не пройдет", — добавил Манько.

Сумское и Курское направление ВСУ держат и отталкивают врага дальше.

Валентин Манько

Ответ на личную критику

Также Валентин Манько, имеющий боевой опыт с 2014 года, высказался по теме языка и критики в свой адрес. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что учился в русскоязычных заведениях, 11 лет посвятил свою жизнь защите Украины, имеет многочисленные ранения и контузии.

"Я создаю эти войска штурмовые благодаря господину Главнокомандующему и многим с моим друзьям… И мы создаем все вместе, чтобы усилить. И они сейчас крайне нужны нам", – заявил он.

На критику по поводу его социальных сетей и употребления языка, он эмоционально ответил: "Сколько лет я посвятил своей жизни, вместо того, чтобы воспитывать своих детей, я посвящаю той защите своей страны, своего государства."

Он также добавил, что участвует в десятках штурмов, лично уничтожал российских солдат, а под его командованием были ликвидированы тысячи врагов и десятки единиц техники с 2014 года. "Для меня Украина — самое дорогое, что есть на свете. Считаю, что для украинизации сделал достаточно. Что касается моих соцсетей — исправлю. Спасибо, что обратили на это внимание", — подчеркнул Начальник Управления.

Напоследок начальник Управления Штурмовых подразделений призвал донатить на нужды военных, особенно на фоне ухудшения погодных условий. Также Валентин Манько призвал всех граждан, кто еще не в рядах ВСУ, присоединяться к войску.