Ворог живим не виходить: Велентин Манько розповів про ситуацію на фронті та відповів на особисту критику

Росіяни продовжують активно тиснути на фронті, намагаючись просунутись на кількох напрямках. Аж так найбільш гарячими залишаються Запорізькі, Новопавлівський, Покровський, Добропільський, Харківський та Купʼянський напрямки.

Начальник Управління Штурмових Підрозділів Валентин Манько оприлюднив звіт, у якому більш точно розповів про поточну ситуацію на ключових ділянках фронту.

Ситуація на фронті

На Запорізькому напрямку противник намагався 3-4 накатами прорвати лінію оборони ЗСУ і зазнав невдачі. За словами Манька, вся техніка була знищена. І у цьому він відзначив злагоджену роботу 17-го корпусу та успішне продовження операцій штурмових підрозділів.

На Новопавлівському напрямку було зафіксовано три спроби прориву ворога. Військовий додав, що завдяки 425-му окремому штурмовому полку та 5-ій штурмовій бригаді противнику не дали увірватися у Дніпропетровську область.

Щодо Покровського напрямку, то на цій ділянці фронту йдуть важкі бої.

"Гарячий, дуже гарячий, але також ситуація під нашим контролем. Тобто, поки противник, ми знищуємо всього противника, який туди має намір зайти", — зазначає Манько.

На Добропільському напрямку триває спеціальна операція, кільце навколо ворожих сил "звужується".

Тим часом на Харківському напрямку (Куп'янськ) штурмові підрозділи почали роботу. "Важко, але ми вже працюємо. Так просто ворог там не пройде", — додав Манько.

Сумський та Курський напрямок ЗСУ тримають та відштовхують ворога далі.

Валентин Манько

Відповідь на особисту критику

Також Валентин Манько, який має бойовий досвід з 2014 року, висловився щодо теми мови та критики на свою адресу. Він підкреслив, що незважаючи на те, що навчався в російськомовних закладах, 11 років присвятив своє життя захисту України, має численні поранення та контузії.

"Я створюю ці війська штурмові завдяки пану Головнокомандувачу і багатьом з моїм друзям… І ми створюємо всі разом, для того, щоб посилити. І вони зараз вкрай потрібні нам", – заявив він.

На критику щодо його соціальних мереж та вживання мови, він емоційно відповів: "Скільки років я присвятив свого життя, замість того, щоб виховувати своїх дітей, я присвячую того захисту своєї країни, своєї держави."

Він також додав, що бере участь у десятках штурмів, особисто знищував російських солдатів, а під його командуванням було ліквідовано тисячі ворогів і десятки одиниць техніки з 2014 року. "Для мене Україна — найдорожче, що є на світі. Вважаю, що для українізації зробив достатньо. Щодо моїх соцмереж — виправлю. Дякую, що звернули на це увагу", – підкреслив Начальник Управління.

Наостанок начальник Управління Штурмових Підрозділів закликав донатити на потреби військових, особливо на тлі погіршення погодних умов. Також Валентин Манько закликав усіх громадян, хто ще не в лавах ЗСУ, долучатись до війська.