"Очередное доказательство": начальник Управления "штурмовиков" об освобождении Панковки от россиян

Дмитрий Романов
Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Поселок находится на Добропольском направлении

Населенный пункт Панковка в Донецкой области зачистили от россиян 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225 ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1 АК НГУ "Азов". Поселок находится на Добропольском направлении.

Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько в своем telegram-канале. Он отметил важность тесного и слаженного сотрудничества подразделений по уничтожению врага.

"Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1 АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", — написал Манько.

Панковка на карте Deep State
Начальник управления Штурмовых подразделений добавил, что операция продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит на фронте, в частности, вблизи Покровска, Доброполья и в направлении Запорожья. Осинтеры отмечали, что в этих направлениях россияне имеют успехи, но в противовес этому ВСУ удается увольнять некоторые населенные пункты и противодействовать планам врага.

