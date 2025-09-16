"Очередное доказательство": начальник Управления "штурмовиков" об освобождении Панковки от россиян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поселок находится на Добропольском направлении
Населенный пункт Панковка в Донецкой области зачистили от россиян 1-й штурмовой батальон "Черный Лебедь" 225 ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1 АК НГУ "Азов". Поселок находится на Добропольском направлении.
Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько в своем telegram-канале. Он отметил важность тесного и слаженного сотрудничества подразделений по уничтожению врага.
"Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1 АК НГУ "Азов" продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении", — написал Манько.
Начальник управления Штурмовых подразделений добавил, что операция продолжается.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит на фронте, в частности, вблизи Покровска, Доброполья и в направлении Запорожья. Осинтеры отмечали, что в этих направлениях россияне имеют успехи, но в противовес этому ВСУ удается увольнять некоторые населенные пункты и противодействовать планам врага.