В монополизации экспорта вооружения есть опасность: директор NAUDI назвал главные риски

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что с ноября этого года Украина открывает возможность экспорта собственных образцов вооружения. По данным издания "Украинская правда/Граница.Оборонка", решение должно стать важным шагом к финансовой устойчивости украинского оборонно-промышленного комплекса, ведь позволит компаниям привлекать средства для развития технологий, а государству получать дополнительные налоговые поступления.

Впрочем, ключевым вызовом остается вопрос: как построить прозрачную систему экспорта оружия без риска коррупции и чрезмерной бюрократии? По словам исполнительного директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров, главная угроза заключается в сохранении модели государственной монополии.

"В течение многих лет Украина использовала модель, в которой только узкий круг государственных компаний-спецэкспортеров имел право осуществлять внешнеэкономические операции с товарами военного назначения. Формально это создавалось для контроля за чувствительными технологиями, но на практике породило непрозрачность, политическое влияние и коррупционные риски", — отметил Сергей Гончаров.

Производители, не имеющие прямого доступа к заказчикам, вынуждены работать через государственных посредников, что снижает доходность контрактов и сдерживает инновационное развитие отрасли.

Еще одной системной проблемой, по мнению Гончарова, есть несогласованность разрешительных процедур. Каждый контракт проходит десятки этапов согласований, межведомственных решений и проверок конечного пользователя. Это создает задержку, потерю заказчиков и репутационные риски для украинских компаний.

"Нужно отойти от ручного управления и перейти к цифровой, предполагаемой модели регулирования, — подчеркнул исполнительный директор NAUDI. — Мы предлагаем внедрить открытый реестр экспортных операций, публичную отчетность спецэкспортеров и стандартизированные процедуры согласований. Это позволит сократить коррупционные риски и повысить доверие международных партнеров".

Оптимальной моделью на сегодняшний день является баланс государственного контроля и рыночной конкуренции. Государство должно сохранять контроль за стратегическими технологиями, но в то же время предоставить возможность добросовестным производителям самостоятельно выходить на внешние рынки по четко определенным правилам.