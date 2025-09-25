Искусственные ограничения экспорта вредят украинским производителям, армии и экономике

Задержка с принятием решений об экспорте приводит к потере конкурентных преимуществ Украины, заявили в NAUDI

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров в интервью изданию DW News заявил, что безотлагательное возобновление управляемого экспорта оружия является ключевой задачей для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, государство даже при международной помощи не способно выкупить всю продукцию, которую украинские предприятия способны производить. "Украинский оборонно-промышленный комплекс может производить продукции на 30—35 миллиардов долларов, но из-за нехватки финансовых ресурсов государство выкупает лишь треть этого объема. Это приводит к тому, что предприятия работают не в полную силу, что увеличивает себестоимость продукции", — подчеркнул он.

Сергей Гончаров подчеркнул, что возобновление экспорта может изменить ситуацию: "В государство Украина поступит валютная выручка, предприятия уплатят больше налогов, с которых государство сможет закупить больше вооружений для ВСУ. Вот именно эту логику мы пытаемся донести до власти уже последние два года".

Также Гончаров предостерег, что задержка с принятием решений об экспорте приводит к потере конкурентных преимуществ Украины. "Чем больше времени проходит от первого применения изобретения на поле боя, тем больше стран начинают делать то же самое. Если в 2022 году увидеть на оружейной выставке FPV-дрон было значительным событием, то в 2025 году их не производят только ленивые. Таким образом, мы потенциально потеряли перспективные рынки сбыта, которые могли бы работать на нас. В некоторых случаях эту нишу занимают россияне со своими продуктами получая валюту на финансирование войны против Украины", — подытожил он.

NAUDI последовательно выступает за прозрачную и понятную систему регулирования экспорта вооружения, которая позволит одновременно удовлетворять потребности фронта и развивать промышленность, привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое производство необходимых решений для обороны.