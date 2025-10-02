Ключевые вызовы экспорта вооружения и не только: что обсудили в рамках дискуссии на выставке разработок ОПК

В среду, 1 октября, в Киеве завершилась третья международная выставка оборудования, технологий и программ Security 2.0. Ее генеральным спонсором выступила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Выставка — ключевое отраслевое событие Украины в сфере безопасности, гуманитарного разминирования, гражданской защиты и медицинской помощи, пишет NAUDI. В Facebook-посте ассоциации добавляется, что в рамках выставки состоялась панельная дискуссия на тему "Экспорт украинского ОПК: риск для войск или путь к развитию экономики?", собравшая представителей парламента, государственных структур и производителей оружия.

Народная депутат Украины Галина Янченко подчеркнула, что решение о закрытии экспорта вооружения было правильным в 2022 году, когда все ресурсы необходимо было направить на Вооруженные Силы. В то же время, по ее словам, сейчас ситуация изменилась:

"Наше производство выросло в 35 раз по сравнению с 2021 годом. Если компании, не получившие госзаказы, не будут иметь возможности экспортировать, они будут вынуждены либо закрываться, либо покидать страну. В будущем это может болезненно ударить по обороноспособности Украины".

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров подчеркнул, что отсутствие экспортных контрактов создает серьезную угрозу отрасли:

"Украинское вооружение все считают нашей будущей нефтью. Но нефть надо продавать. Мы оказались в ситуации, когда производственные объемы растут, а заказов нет. Многие предприятия вынуждены останавливать производство и отправлять работников в вынужденные отпуска. Это вопрос не только развития, но и выживания оборонно-промышленного комплекса".

К обсуждению также присоединился заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий. Он обратил внимание на необходимость системного подхода к открытию экспортных рынков:

"Должны честно ответить на вопрос — действительно ли планируется открытие экспорта? Потому что половинчатые решения будут только вредить. Если украинское предприятие может производить сотни единиц продукции сверх потребностей ВСУ, логично дать возможность выводить эти изделия на внешние рынки".

Таким образом, дискуссия на SECURITY 2.0 еще раз подтвердила: вопрос экспорта украинской оборонной продукции является ключевым для сохранения и развития ОПК, а также для экономической устойчивости страны в военное время.