Харьков скоро завалит снегом? Когда ждать прихода настоящей зимы

Нынешняя зима, вероятно, будет теплее, чем обычно

В Харькове в ближайшие дни ожидается снежная погода. Скорых морозов при этом не предвидится.

Что нужно знать:

В Харькове заснежит уже на следующей неделе

Снега будет не много, но идти он будет долго

К концу месяца возможны серьезные морозы

"Телеграф" рассказывает, когда в Харькове прогнозируется снег. Так, согласно прогнозам, снежить начнет примерно с 9 декабря.

Синоптики метеорологического сайта meteofor указывают, что 9 декабря ожидается небольшой снег с дождем при температуре воздуха от 0 до +4 градусов. Затянуться такая погода может вплоть на весь месяц с перерывами на несколько дней.

Погода в Харькове

В то же время прогноз meteo.ua также обещает снег 9 декабря, но без дождя. При этом столбики термометров в этом прогнозе могут опускаться ниже нуля (до -2 градусов). Также, как и коллеги синоптики данного сайта предсказывают затяжную снежную погоду (на весь месяц с перерывами). Ближе к январю могут прийти морозы до -15 градусов.

Погода в Харькове

Какой будет зима 2025-2026

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

