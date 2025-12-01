Харків скоро завалить снігом? Коли чекати на прихід справжньої зими

Цьогорічна зима, ймовірно, буде теплішою, ніж зазвичай

У Харкові найближчими днями очікується снігова погода. Швидких морозів при цьому не передбачається.

Що потрібно знати:

У Харкові засніжить вже наступного тижня

Снігу буде не багато, але йтиме він довго

До кінця місяця можливі серйозні морози

"Телеграф" розповідає, коли у Харкові прогнозується сніг. Так, за прогнозами, сніжити почне приблизно з 9 грудня.

Синоптики метеорологічного сайту meteofor вказують, що 9 грудня очікується невеликий сніг із дощем за температури повітря від 0 до +4 градусів. Затягнутися така погода може на весь місяць з перервами на кілька днів.

Погода у Харкові

В той же час прогноз meteo.ua також обіцяє сніг 9 грудня, але без дощу. При цьому стовпчики термометрів у цьому прогнозі можуть опускатися нижче за нуль (до -2 градусів ). Також, як і колеги синоптики даного сайту пророкують затяжну снігову погоду (на весь місяць із перервами). Ближче до січня можуть прийти морози до -15 градусів.

Погода у Харкові

Якою буде зима 2025-2026

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

Нагадаємо, раніше ми писали, які сюрпризи готує погода в Україні в грудні.