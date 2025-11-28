Погода 1 декабря расскажет, какой будет зима. Народные приметы
Какой будет зима, весна или даже лето следующего года можно узнать, вспомнив про приметы о первом дне зимы. Верить в них или нет — личное дело каждого.
Есть несколько народных примет о первом дне зимы. Погода, поведение животных и птиц помогает узнать, какой будет зима или даже лето будущего года.
Для наших предков 1 декабря был днем Романа и Платона Зимоуказателей, причем последнее слово явно указывает, для чего использовались приметы этого времени. И правда, первый день календарной зимы в давние времена подсказывал, какими будут следующие месяцы. Причем начало дня ассоциировалось с началом зимы, а вечер — с завершением ее.
Погода в первый день зимы:
- Если солнечно и ясно — к морозу.
- Туманная погода — к оттепели.
- Ветер с юга — к теплой зиме, с севера — наоборот.
Небо в первый день зимы:
- Чистое небо — ждать снега можно после Рождества.
- Много звезд — к морозу.
- Закат багрового цвета предвещает сильный буран с морозом.
- Вокруг луны красноватые кольца — к морозу.
Кошки в первый день зимы:
- Мурлыка царапает пол, ищет теплое место — будет понижение температуры.
- Кот свернулся клубком — мороз.
Птицы:
- Синицы особенно активно свистят утром — ночью придет холод.
- Вороны сидят нахохлившись на ветках деревьев — тоже грядет похолодание.
