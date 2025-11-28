Укр

Погода 1 декабря расскажет, какой будет зима. Народные приметы

Ирина Семчишина
Погодные приметы на первый день зимы
Какой будет зима, весна или даже лето следующего года можно узнать, вспомнив про приметы о первом дне зимы. Верить в них или нет — личное дело каждого.

Есть несколько народных примет о первом дне зимы. Погода, поведение животных и птиц помогает узнать, какой будет зима или даже лето будущего года.

Для наших предков 1 декабря был днем Романа и Платона Зимоуказателей, причем последнее слово явно указывает, для чего использовались приметы этого времени. И правда, первый день календарной зимы в давние времена подсказывал, какими будут следующие месяцы. Причем начало дня ассоциировалось с началом зимы, а вечер — с завершением ее.

Погода в первый день зимы:

  • Если солнечно и ясно — к морозу.
  • Туманная погода — к оттепели.
  • Ветер с юга — к теплой зиме, с севера — наоборот.

Небо в первый день зимы:

  • Чистое небо — ждать снега можно после Рождества.
  • Много звезд — к морозу.
  • Закат багрового цвета предвещает сильный буран с морозом.
  • Вокруг луны красноватые кольца — к морозу.

Кошки в первый день зимы:

  • Мурлыка царапает пол, ищет теплое место — будет понижение температуры.
  • Кот свернулся клубком — мороз.

Птицы:

  • Синицы особенно активно свистят утром — ночью придет холод.
  • Вороны сидят нахохлившись на ветках деревьев — тоже грядет похолодание.

#Погода #Зима #Прогноз погоды #1 декабря #народные приметы