Погода 1 декабря расскажет, какой будет зима. Народные приметы

Какой будет зима, весна или даже лето следующего года можно узнать, вспомнив про приметы о первом дне зимы. Верить в них или нет — личное дело каждого.

Есть несколько народных примет о первом дне зимы. Погода, поведение животных и птиц помогает узнать, какой будет зима или даже лето будущего года.

Для наших предков 1 декабря был днем Романа и Платона Зимоуказателей, причем последнее слово явно указывает, для чего использовались приметы этого времени. И правда, первый день календарной зимы в давние времена подсказывал, какими будут следующие месяцы. Причем начало дня ассоциировалось с началом зимы, а вечер — с завершением ее.

Погода в первый день зимы:

Если солнечно и ясно — к морозу.

Туманная погода — к оттепели.

Ветер с юга — к теплой зиме, с севера — наоборот.

Небо в первый день зимы:

Чистое небо — ждать снега можно после Рождества.

Много звезд — к морозу.

Закат багрового цвета предвещает сильный буран с морозом.

Вокруг луны красноватые кольца — к морозу.

Кошки в первый день зимы:

Мурлыка царапает пол, ищет теплое место — будет понижение температуры.

Кот свернулся клубком — мороз.

Птицы:

Синицы особенно активно свистят утром — ночью придет холод.

Вороны сидят нахохлившись на ветках деревьев — тоже грядет похолодание.

