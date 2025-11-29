Аномальное начало зимы. Какую погоду ждать украинцам в первые дни декабря

Прогреется до +13 °C

В ближайшие дни в Украине не прогнозируются суровые холода. В регионах в начале декабря сохранится преимущественно аномально теплая погода.

Что нужно знать:

С 1 по 3 декабря температура днем удержится на уровне +5…+8 °C

В южных областях в первые дни декабря температура поднимется до +13 °C

Осадки будут минимальными, лишь местами возможны небольшие дожди

Этой зимой в Украине, вероятно, будет теплее обычного, как и в последние годы. Об этом ранее рассказала в комментарии "Телеграфу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее оценке, средняя температура воздуха в течение нового сезона будет на 1-2 градуса выше обычных климатических показателей. Поэтому и встречать украинцев зима будет с теплотой.

В первые дни декабря в Украине ожидается мягкая и спокойная погода с редкими осадками и слабым ветром. Температура будет устойчиво выше климатической нормы и почти повсюду останется выше 0 °C.

Ночью 1 декабря температура составит +4°…+2°, а в день — в среднем +5°…+8°. Примечательно, что в южных областях, согласно данным Укргидрометцентра, столбики термометра поднимутся до 13 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями и без осадков.

Прогноз погоды на 1 декабря. Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 2 декабря, украинцев ждет погода без существенных осадков, а в западных областях может пройти небольшой дождь. Ночью температура составит +5°…+3°, а в день +6°…+8°. Как и ожидается, теплее всего будет в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Прогноз погоды на 2 декабря. Фото: meteo.gov.ua

В среду, 3 декабря, территорию страны могут накрыть осадки в виде небольшого дождя, будет облачно. Ожидается ночная температура +5°…+3°, дневная +6°…+8°.

Прогноз погоды на 3 декабря. Фото: meteo.gov.ua

Какой погоды ожидать в грядущем декабре 2025 года ранее рассказал "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич.