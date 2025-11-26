Погодные качели разбудили ядовитых животных: что нужно знать украинцам (видео)

Теплая осень сбила рептилий со "зимнего курса"

Теплая и мягкая погода в ноябре не дала гадюкам степным нормально впасть в спячку – их заметили на Днепропетровщине. В нескольких общинах области местные жители сообщали о встречах со змеями.

Почему змеи не спят

Старший научный сотрудник природного заповедника "Днепро-Орильский" Александр Пономаренко объясняет: рептилии не проснулись — они просто… не успели уснуть.

Когда днем 12, они активизируются. Просто сейчас вот такие погодные качели. Когда температура +10, +12, змеи активны, им слишком тепло. А вот как только температура упадет до нуля, они сразу же уснут в своих хранилищах. Александр Пономаренко, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орильский"

По словам Пономаренко, активность в ноябре нежелательна для змей: найти пищу уже сложно, а энергии они тратят много. В заповеднике их в этом месяце не видели, но в тёплые дни рептилии точно были активны по крайней мере в отдельных участках степи.

Что это за змея и стоит ли ее бояться?

Степная гадюка – небольшая ядовитая змея, характерная для центральных, восточных и южных регионов Украины. Длина ее тела обычно не превышает 60 см, а вдоль позвоночника проходит темная зигзагообразная полоса. Несмотря на наличие яда, этот вид не представляет серьезной угрозы для человека: летальные случаи крайне редки.

Где распространена степная гадюка

Специалисты отмечают: гадюка избегает конфликта и атакует только в двух случаях — когда ее намеренно провоцируют или случайно наступают. Яд у гадюк действительно сильный, но количество, которое они способны впрыснуть, — минимальное. В случае теплой погоды змеи могут быть активны до начала декабря.

Что делать, если встретили гадюку

Экологи просят беречь дистанцию и не пытаться ловить или прогонять змею. Лучше всего – отойдите на несколько метров, чтобы дать змее возможность спокойно отползти. Большинство укусов случается не из-за нападения змеи, а из-за попыток человека убить, поймать или испугать его.

Часто змеи надеются остаться незаметными, сидят тихо и не двигаются. Поэтому можно случайно подойти слишком близко и спровоцировать защитную реакцию. Чтобы избежать риска, в местах, где могут быть змеи (лес, опушки, заросли, высокая трава), следует ходить в закрытой обуви и длинных брюках. А перед тем как присесть или взять что-нибудь из земли — проверяйте место взглядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили испанскую мушку. Этот жук хорош с виду, но если его раздавить "жучья кровь" — ядовита.