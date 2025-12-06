Почему графики включений ужесточились. Эксперт назвал основную причину

7 декабря планируются продолжительные отключения почти для всех регионов

После российского удара по энергетике Украины отключений света стало больше. Одна из основных причин – снижение генерации на АЭС.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Госинспекции энергетического надзора Анатолий Замулко. По его словам, чтобы станции заработали на предыдущую мощность, нужно время.

Что нужно знать:

6 декабря после атаки графики отключений усилили

На 7 декабря Укрэнерго объявило об отключении 3-4 очередей одновременно

Энергетики уже работают над возобновлением работы АЭС

Как отметил Замулко, 6 декабря Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре. Были повреждены некоторые энергетические объекты, а АЭС вынуждены были снизить генерацию. Наибольший ущерб пришелся на системы передачи и объекты, отвечающие за перераспределение мощности между регионами.

Последствия атаки на Киевщину 6 декабря

Последствия атаки на Черниговщину 6 декабря

В настоящее время энергетики уже работают над возобновлением работы АЭС и уничтоженных мощностей. Но в ближайшее время это будет вливать на графики отключения света.

"Процесс возвращается в норму, и мы рассчитываем, что в ближайшее время атомная энергетика полностью возобновит производство", — сказал Замулко.

Как работают очереди отключений

Он также добавил, что говорить о масштабности последствий пока рано. Но каждый удар России снижает энергетическую мощность Украины, что влияет на графики отключений.

В Укрэнерго уже предупредили об усилении отключений 7 декабря. Ведь с 00:00 до 23:59 объем будет от 3 до 4 очередей, хотя обычно было — 0,5 до 2,5 очередей одновременно.

Укрэнерго об отключении света на 7 декабря

Укрэнерго об отключении света на 6 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ТЭЦ производят свет и в чем их отличие от ТЭС.