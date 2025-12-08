Ждать недолго? Назвали месяц, когда графиков отключений не будет

По мнению эксперта, у Украины есть три сценария на отключение

В Украине в течение всей зимы будут действовать графики отключений света. Их существенное послабление возможно с наступлением весны.

Об этом рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, передает "Эспрессо". По его словам, с апреля 2026 года графики могут исчезнуть, но это по оптимистическому прогнозу.

Что нужно знать:

Графики отключений сильно зависят от российских ударов по энергетике

Украина пройдет зиму с большим отключением, но это не будет критично

Полностью исключать возможность тотального блекаута нельзя

По словам Игнатьева, украинцы должны привыкать к таким отключениям света, как сейчас. Так как они с Украиной надолго.

"Графики будут продолжаться всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но надо привыкнуть и жить с ними", — говорит эксперт.

Как работают очереди отключений

По его мнению, Украина пройдет эту зиму где-то посредине между очень негативным и положительным сценариями. По негативному сценарию Россия атакует энергетику с еще большей результативностью, разрушения настолько сильны, что украинцы буквально днями будут без света. При оптимистическом сценарии украинцы не паникуют, живут как сейчас, используя накопители энергии и альтернативные источники.

"Средневзвешенный сценарий — надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше — 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", — прокомментировал Игнатьев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, графики отключений станут слабее.