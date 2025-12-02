Укр

До конца зимы можно не надеяться? Когда графики отключений станут мягче

Татьяна Крутякова
Отключение света Новость обновлена 02 декабря 2025, 16:08
Отключение света. Фото Коллаж "Телеграф"

Ограничения электроэнергии зависят от состояния энергетики и обстрелов России

Уже длительное время в Украине действуют почасовые графики отключений света и многих людей интересует, когда они станут слабее или вообще исчезнут. По словам Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, отсутствие света напрямую зависит от обстрелов России.

Что нужно знать:

  • Графики отключений постоянно усиливаются после российских атак на энергетику
  • Ожидать полного исчезновения графиков до конца года не следует
  • Энергетика Украины за время войны получила большие разрушения, но атаки продолжаются

Как говорит Харченко в интервью YouTube каналу Телеграф UA, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Ведь снижения интенсивности обстрелов или изменения основных целей атак нет.

"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", — объясняет эксперт.

Более того, по его мнению, даже ослабление отключений — это в основном временное явление, не имеющее массового характера. То есть, сейчас украинская энергетика живет так: обстрел по энергетике, 3-5 дней жестких отключений, а дальше постепенное ослабление.

"Это ослабление наступает тогда, когда разрушенную энергетику первично восстановили и последствия атак ликвидировали. То есть более или менее стабилизировали ситуацию. До этого графики становятся очень жесткими", — объясняет Харченко.

Подытоживая эксперт говорит, что до конца зимы ждать кардинальных положительных изменений в графиках не следует, а вот негативные — зависят от России. Ведь чем больше обстрелов по и так разрушенной энергетике, тем сильнее отключения.

