До конца зимы можно не надеяться? Когда графики отключений станут мягче

Ограничения электроэнергии зависят от состояния энергетики и обстрелов России

Уже длительное время в Украине действуют почасовые графики отключений света и многих людей интересует, когда они станут слабее или вообще исчезнут. По словам Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, отсутствие света напрямую зависит от обстрелов России.

Что нужно знать:

Графики отключений постоянно усиливаются после российских атак на энергетику

Ожидать полного исчезновения графиков до конца года не следует

Энергетика Украины за время войны получила большие разрушения, но атаки продолжаются

Как говорит Харченко в интервью YouTube каналу Телеграф UA, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Ведь снижения интенсивности обстрелов или изменения основных целей атак нет.

"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", — объясняет эксперт.

Более того, по его мнению, даже ослабление отключений — это в основном временное явление, не имеющее массового характера. То есть, сейчас украинская энергетика живет так: обстрел по энергетике, 3-5 дней жестких отключений, а дальше постепенное ослабление.

"Это ослабление наступает тогда, когда разрушенную энергетику первично восстановили и последствия атак ликвидировали. То есть более или менее стабилизировали ситуацию. До этого графики становятся очень жесткими", — объясняет Харченко.

Подытоживая эксперт говорит, что до конца зимы ждать кардинальных положительных изменений в графиках не следует, а вот негативные — зависят от России. Ведь чем больше обстрелов по и так разрушенной энергетике, тем сильнее отключения.

