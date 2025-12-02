До конца зимы можно не надеяться? Когда графики отключений станут мягче
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ограничения электроэнергии зависят от состояния энергетики и обстрелов России
Уже длительное время в Украине действуют почасовые графики отключений света и многих людей интересует, когда они станут слабее или вообще исчезнут. По словам Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, отсутствие света напрямую зависит от обстрелов России.
Что нужно знать:
- Графики отключений постоянно усиливаются после российских атак на энергетику
- Ожидать полного исчезновения графиков до конца года не следует
- Энергетика Украины за время войны получила большие разрушения, но атаки продолжаются
Как говорит Харченко в интервью YouTube каналу Телеграф UA, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Ведь снижения интенсивности обстрелов или изменения основных целей атак нет.
"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", — объясняет эксперт.
Более того, по его мнению, даже ослабление отключений — это в основном временное явление, не имеющее массового характера. То есть, сейчас украинская энергетика живет так: обстрел по энергетике, 3-5 дней жестких отключений, а дальше постепенное ослабление.
"Это ослабление наступает тогда, когда разрушенную энергетику первично восстановили и последствия атак ликвидировали. То есть более или менее стабилизировали ситуацию. До этого графики становятся очень жесткими", — объясняет Харченко.
Подытоживая эксперт говорит, что до конца зимы ждать кардинальных положительных изменений в графиках не следует, а вот негативные — зависят от России. Ведь чем больше обстрелов по и так разрушенной энергетике, тем сильнее отключения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, на что указывают постоянные скачки напряжения в электросети.