До пяти отключений в сутки. Какие графики действуют во всех регионах Украины 18 декабря
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в четверг, 18 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
В Одессе и области до сих пор действуют стабилизационные графики отключений после атаки в ночь на 13 декабря.
Как сообщал "Телеграф", ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графики отключений существенно ухудшатся при наступлении морозов в Украине.