Одесса без света: что происходит в городе сейчас и какие прогнозы

Ситуация тяжелая, но энергетики делают все возможное, чтобы вернуть жителям свет

Российские обстрелы Одессы и области в ночь на субботу, 13 декабря, разрушили критическую инфраструктуру, оставив жителей города без энергоснабжения, есть перебои с водой и отоплением. Люди уже третьи сутки подряд находятся в сверхсложных условиях, а энергетики постепенно возвращают свет в дома.

Что нужно знать:

В ночь на 13 декабря Одесчина пережила одну из самых массированных атак РФ с начала войны

Враг разрушил энергообъекты, оставив областной центр и многие населенные пункты области без света

Энергетики области работают непрерывно, поворачивая свет в доме, но по прогнозам, почасовые отключения в области будут длительными

Какая ситуация со светом, водой и теплом в Одессе 15 декабря

Как сообщили в ДТЭК, за последние сутки энергетикам удалось возобновить питание для 85 тысяч семей, а с момента массированной атаки в ночь на субботу свет вернули почти 185 тысяч домов.

Также удалось восстановить питание почти для всех объектов критической инфраструктуры. Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки, - сказано в сообщении

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысенко проинформировал, что по состоянию на утро 15 декабря без тепла оставались около 20 тысяч жителей Одессы. Водоснабжение работает.

Люди заряжают гаджеты в Пунктах Несокрушимости

На юге Украины без света остаются сотни тысяч абонентов

Временный исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире Национального марафона "Единые новости" сообщил, что на юге Украины, в частности в Одессе, Николаеве и Херсонской области, зафиксированы значительные отключения. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако около 430 тысяч потребителей пока остаются без света.

В Одессе нет света — какие прогнозы

В эфире Украинского радио главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев проинформировал, что энергетики имеют необходимые резервы оборудования и восстанавливают сети, как только это позволяет ситуация с безопасностью. Однако, даже после того, как свет удастся вернуть всем жителям области, продолжительность почасовых отключений будет значительной.

Одесса без света

Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы, пояснил Рябцев. Регион имеет несколько линий электропередач, соединяющих ее с регионами, где сосредоточены объекты генерации энергетики. Поэтому скорое восстановление энергоснабжения будет сложным.

Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации — увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов, — резюмировал он

