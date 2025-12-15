Одесса без света: что происходит в городе сейчас и какие прогнозы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ситуация тяжелая, но энергетики делают все возможное, чтобы вернуть жителям свет
Российские обстрелы Одессы и области в ночь на субботу, 13 декабря, разрушили критическую инфраструктуру, оставив жителей города без энергоснабжения, есть перебои с водой и отоплением. Люди уже третьи сутки подряд находятся в сверхсложных условиях, а энергетики постепенно возвращают свет в дома.
Что нужно знать:
- В ночь на 13 декабря Одесчина пережила одну из самых массированных атак РФ с начала войны
- Враг разрушил энергообъекты, оставив областной центр и многие населенные пункты области без света
- Энергетики области работают непрерывно, поворачивая свет в доме, но по прогнозам, почасовые отключения в области будут длительными
Какая ситуация со светом, водой и теплом в Одессе 15 декабря
Как сообщили в ДТЭК, за последние сутки энергетикам удалось возобновить питание для 85 тысяч семей, а с момента массированной атаки в ночь на субботу свет вернули почти 185 тысяч домов.
Также удалось восстановить питание почти для всех объектов критической инфраструктуры. Энергетики всей области непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия атаки, - сказано в сообщении
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысенко проинформировал, что по состоянию на утро 15 декабря без тепла оставались около 20 тысяч жителей Одессы. Водоснабжение работает.
На юге Украины без света остаются сотни тысяч абонентов
Временный исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире Национального марафона "Единые новости" сообщил, что на юге Украины, в частности в Одессе, Николаеве и Херсонской области, зафиксированы значительные отключения. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако около 430 тысяч потребителей пока остаются без света.
В Одессе нет света — какие прогнозы
В эфире Украинского радио главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев проинформировал, что энергетики имеют необходимые резервы оборудования и восстанавливают сети, как только это позволяет ситуация с безопасностью. Однако, даже после того, как свет удастся вернуть всем жителям области, продолжительность почасовых отключений будет значительной.
Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы, пояснил Рябцев. Регион имеет несколько линий электропередач, соединяющих ее с регионами, где сосредоточены объекты генерации энергетики. Поэтому скорое восстановление энергоснабжения будет сложным.
Поэтому надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации — увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов, — резюмировал он
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Одессе можно подзарядить гаджеты. Это можно сделать не только в Пунктах несокрушимости.