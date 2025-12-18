До п'яти відключень на добу. Які графіки діють у всіх регіонах України 18 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 18 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графік відключення світла в Києві 18.12.2025

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 18.12.2025

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 18.12.2025

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 18.12.2025

Київська область

Графік відключення світла в Київській області 18.12.2025

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 18.12.2025

Одеська область

В Одесі та області досі діють стабілізаційні графіки відключень після атаки в ніч на 13 грудня.

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 18.12.2025

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 18.12.2025

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 18.12.2025

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 18.12.2025

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 18.12.2025

Як повідомляв "Телеграф", раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що графіки відключень істотно погіршаться в разі настання морозів в Україні.