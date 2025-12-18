До п'яти відключень на добу. Які графіки діють у всіх регіонах України 18 грудня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 18 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
Кіровоградська область
Одеська область
В Одесі та області досі діють стабілізаційні графіки відключень після атаки в ніч на 13 грудня.
Полтавська область
Сумська область
Харківська область
Черкаська область
Чернігівська область
Як повідомляв "Телеграф", раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що графіки відключень істотно погіршаться в разі настання морозів в Україні.