Может ли в Киеве, Харькове или Днепре повториться одесский блэкаут? Ответ экспертов

Энергетики работают над восстановлением света в Одессе

Одесса уже третьи сутки остается без электроэнергии, воды и тепла после серии российских ударов по городу и области. В результате обстрелов была повреждена критическая инфраструктура, что привело к масштабному обесточению и остановке систем водо- и теплоснабжения.

На фоне этой ситуации возникает вопрос, может ли подобный сценарий повториться в других крупных городах Украины — в частности, в Киеве, Харькове или Днепре. "Телеграф" обратился за разъяснениями к энергетическим специалистам.

Как пояснил Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины, подобное тому, что произошло в Одессе, для других мегаполисов пока не является типичным сценарием.

"Сплошное обесточивание и отключение отопления Киеву, Харькову или Днепру, как это произошло в Одессе, не угрожает. Такая беда в Одессе — из-за специфической конфигурации сети. И предыдущие зимы, к сожалению, ничему не научили", — отметил Закревский.

Андрей Закревский/Facebook-страница

Иного мнения придерживается украинский бизнесмен, основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тинный. По его убеждению, полностью исключать повторение одесского сценария в других городах нельзя.

"Конечно, может. Зависит от точности врага и нашего ПВО. Все, что одни люди сделали, другие могут разрушить", — сказал он в комментарии "Телеграфу".

Игорь Тинный/Facebook-страница

Похожей позиции придерживается и энергетический эксперт, соучредитель платформы Greencubator Роман Зинченко. По его словам, риск повторения одесского сценария зависит от совокупности нескольких ключевых факторов.

"Все это зависит от интенсивности ударов по энергетической инфраструктуре, доли воздушных целей, которые не удастся уничтожить ПВО, а также наличия рабочей резервной генерации у объектов критической инфраструктуры — в частности, у водоканалов и предприятий теплоснабжения", — пояснил эксперт.

Роман Зинченко/Facebook-страница

Зинченко подчеркивает, что в условиях войны полностью исключить такие сценарии невозможно.

Пока существует Россия, такую вероятность нельзя исключать, потому что она именно к этому и стремится Роман Зинченко

Напомним, ранее Телеграф писал, что сегодня миллионы украинцев вынуждены жить в условиях длительных отключений электроэнергии. Российские удары по энергетической инфраструктуре привели к критической ситуации с электроснабжением по всей стране. В ряде регионов свет исчезает на 12-14 часов в сутки, поскольку Россия целенаправленно бьет по генерирующим объектам и системам передачи электроэнергии, пытаясь парализовать повседневную жизнь в Украине.