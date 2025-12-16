У России проблемы: нефть больше не кормит войну, цены скатились до минимума

РФ использует эти доходы для финансирования своей агрессии против Украины

Цены на российскую нефть Urals сейчас находятся на самом низком уровне с начала полномасштабной войны. Экспортеры получают чуть более 40 долларов за баррель.

Что нужно знать:

Цена сейчас на 28% меньше, чем в среднем за предыдущие три месяца

Доходы от нефти и газа обеспечивают около 25% бюджета РФ и используются для финансирования войны против Украины

Без реинвестиций добыча нефти в РФ может снижаться на 10–15% ежегодно

По данным Argus Media, в среднем российские экспортеры нефти получают чуть более 40 долларов за баррель за грузы, отгружаемые из Балтийского, Черного морей и восточного порта Козьмино. Это на 28% меньше, чем за последние три месяца. Ситуацию усугубили недавние ограничения в отношении нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Об этом пишет Bloomberg,

Усиление давления Запада на российскую нефтяную торговлю существенно осложняет продажу и поставку нефти. Санкции направлены не только на торговлю сырьем, но и на нефтеперерабатывающие заводы крупнейших покупателей, таких как Индия. В то же время мировые эталонные цены на нефть падают: во вторник, 16 декабря, они впервые с мая опустились ниже 60 долларов за баррель.

Отмечается, что РФ используется доходы от нефти и газа для финансирования войны в Украине. Кроме того, эти источники обеспечивают около четверти государственного бюджета страны. Снижение доходов оказывает давление на финансовое положение нефтяных компаний и уменьшает поступления налогов в казну Кремля.

Как сообщает The Moscow Times, средняя себестоимость добычи нефти в России после начала войны против Украины превысила 45 долларов за баррель. По прогнозам, к концу десятилетия добыча нефти в России может снизиться, по меньшей мере, на 10%, что создает угрозу для военной экономики Кремля.

Минэнерго России подсчитало, что доля трудноизвлекаемых запасов к 2030 году вырастет до 80% против нынешних 59%.

"Это означает, что как капитальные затраты, так и операционные на добычу такой нефти будут расти", — заявил замглавы ведомства Павел Сорокин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Цены на нефть. Источник: Argus Media

Генеральный директор Ньюфолка НКЦ, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский рассказал "Телеграфу", что средняя себестоимость добычи нефти в России составляет около 47 долларов за баррель.

Однако в регионах Башкирия и Татарстан себестоимость выше — от 70 долларов и выше. В Каспийском регионе она колеблется в пределах 20–25 долларов, а остальные месторождения имеют себестоимость около 50 долларов за баррель.

Данные показатели актуальны только при поддержании текущего уровня добычи и реинвестировании в разработку месторождений. Если же этого не будет, ежегодное снижение может составлять 10–15%, как это было в случае с "Укрнефтью" во времена Коломойского.

Однако у России есть еще одна проблема — зимняя добыча: дело в том, что большинство месторождений при ценах на нефть менее 50 зимой не имеет смысла эксплуатировать. Там не нефть — нефтеводородная смесь сказал собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина впервые поразила и остановила работу российской нефтяной платформы в Каспийском море.