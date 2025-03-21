Пошла по стопам матери: что известно о 68-летней дочери Лины Костенко Пахлевской

Дочь поэтессы — лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Украинская поэтесса-шестидесятница и диссидентка Лина Костенко недавно отметила свое 95-летие. Женщина реализовалась не только как писательница, но и как мама двоих детей. Дочь железной леди нашего народа Оксана Пахлевская пошла по стопам творческой матери. Сейчас ей 68 лет.

Женщина стала лауреаткой Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. "Телеграф" решил выяснить, что известно о дочери Лины Костенко.

Что известно о дочери Лины Костенко

Дочь поэтессы зовут Оксана Ежи-Яновна Пахлевская. Она украинская писательница, культуролог, публицист, переводчик и ученая, активно исследующая вопросы украинской и европейской культуры.

Лина Костенко с дочерью

Оксана Пахлевская родилась в Киеве в семье Лины Костенко и польского прозаика Ежи-Яна Пахлевского. Она обучалась в московском институте им. М. В. Ломоносова по специальности "Итальянский язык и литература". После этого продолжила исследовательскую деятельность за границей.

После окончания университета Пахлевская получила степень доктора филологических наук. Она профессор и руководитель кафедры украинистики Римского университета "La Sapienza", где популяризирует украинскую культуру и литературу в Италии.

Оксана Пахлевская — писательница

В своих произведениях она исследует взаимосвязь украинской и европейской культур. В частности, основная тема ее книги "Ave, Europa!" — культурная реинтеграция Украины в Европу как предпосылка к ее политической интеграции. Именно она получила Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2010 году.

Пахлевская — автор книги "Долина храмов". В ней собрана поэзия поэтессы. Дочь Лины Костенко также занимается переводческой деятельностью. Она переводит произведения итальянских, испанских и провансальских авторов на украинский язык.

Относительно происходящих в Украине событий у Пахлевской позиция однозначна. Она выражает глубочайшее понимание контекста войны. Она часто подчеркивает важность сохранения украинской культуры и языка в условиях войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о покойном муже Лине Костенко. Поэтесса была замужем дважды. Первый брак длился долго, но в нем родилась дочь Оксана, а второй муж воевал. У пары родился сын Василий.